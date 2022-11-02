Росіяни зруйнували все: Польща забрала у посольства Росії базу відпочинку під Варшавою

Польська служба з охорони лісів взяла під контроль курорт "Скуб’янка" під Варшавою. Його орендувало радянське посольство з 1980 років, а потім – і російське.

Договір оренди розірвали після початку повномасштабної війни в Україні. Росіяни занедбали базу відпочинку та повиривали кабелі зі стін.

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Польща забрала у посольства Росії базу відпочинку під Варшавою

У Міністерстві клімату та довкілля Польщі повідомили, що Лісова охорона 2 листопада вилучила та наклала арешт на майно, яке орендувало посольство Росії.

Санаторій, розташований у лісництві Зеґже в межах Скуб'янки, був орендований радянським посольством ще у 1980-х роках,

– мовиться в повідомленні

За словами заступника міністра Едвард Сярки, в середині квітня державне лісове агентство розірвало договір з російським посольством через несплату орендної плати, яка становила 12 тисяч злотих на місяць.

Попри неодноразові заклики, посольство не вивезло свої речі з бази відпочинку, тому також відбулася конфіскація майна. Наразі фахівці проводять його інвентаризацію та технічну оцінку.

За інформацією PolskieRadio, виконувач обов'язків директора Держлісагентства Польщі Юзеф Кубіца розповів, що в російської сторони не буде жодних підстав претендувати на якісь права. Окрім несплати оренди, підставою для розірвання договору був напад Росії на Україну. Відібрані землі мають використовуватися для ведення лісового господарства.

Речник Держлісництва Міхал Ґзовські опублікував фотографії будівлі у твітері. На світлинах можна побачити чимало пошкоджень.

"Центр відпочинку повністю спустошений. Росіяни знищили все, навіть кабелі вирвані зі стін", – зауважив Ґзовські.

База відпочинку "Скуб'янка" на річці Зеґже має 2 готелі, 2 вілли, 8 котеджів та адміністративну частину. У лютому Росія припинила оплачувати оренду санаторію. Держлісагентство ініціювало розірвання договору в квітні. На російське посольство подали до суду.

Дивіться фото з бази відпочинку посольства Росії / Фото Міхала Ґзовскі

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