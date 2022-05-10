Посольство Німеччини частково відновлює роботу в Києві

До України з кожним днем повертається працювати все більше й більше дипвідомств іноземних держав. Про відновлення роботи посольства заговорила й Німеччина.

Глава МЗС країни Анналена Бербок 10 травня відвідала Бучу та Ірпінь в межах свого візиту в Україну. Під час спільно брифінгу з Дмитром Кулебою вона заявила про відновлення роботи посольства, повідомляє 24 канал.

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Посольство працюватиме частково

Бербок заявила про підтримку України в економічній та інших сферах. Також вона анонсувала повернення посольства, але воно працюватиме частково.

Сьогодні, перебуваючи тут, ми відкриваємо знову наше посольство Німеччини в Києві. Спочатку це буде трошки обмежена діяльність. Але я дуже рада, що я разом з пані послом тут, яка мене супроводжує. І вона буде далі тут працювати у вашому вільному місті,

– сказала Бербок.

За її словами, їхнє перебування в Києві показує, що Путін помилився, що вони не будуть підтримувати європейські цінності, що це зробить з них декадентів і слабаків. Але насправді це абсолютно інакше і європейська спільнота стає сильнішою.

"Ваша країна бореться з країною, яка характеризується цинізмом і є різниця між автократією і демократичним режимом. Багато хто вважав, що такий розвиток подій не матиме успіху, але вони помилились. Ваша країна платить дуже велику ціну за це. Мільйони людей борються за мир у всьому світі. Ми сподіваємося, що ви й далі будете боротися і в цей момент ми вас підтримаємо", – запевнила Бербок.

До Києва повертаються посольства

Скоро свою роботу в Києві має відновити посольство США. Туди 8 травня повернулась тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вперше американські дипломати повернулись до України ще 26 квітня.

Нідерланські дипломати 29 квітня відновили свою роботу в Києві. Посол Йеннес де Мол разом із командою заявляли, що хочуть тісно співпрацювати з українською владою.Консульський відділ поки був закритий.

Ще про повернення свого посла Лариси Галадзи в Україну заявляла Канада. Дипвідомство працювало в Польщі. Проте точного часу поки не повідомляли. За словами міністерки закордонних справ Мелані Жолі, Канада прагне відновити дипломатичну присутність в Україні.

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