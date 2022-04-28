Посольство США повідомило про загибель співробітника, який захищав Україну в лавах ЗСУ

Співробітник посольства США в Україні віддав життя за нашу країну. Від початку російської агресії він вступив до лав Збройних Сил України.

Трагічну звістку повідомили у посольстві США в Україні.

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Там пояснили, що співробітник посольства пішов з посади охоронця посольства, щоб долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну.

Ми глибоко засмучені через втрату нашого дорогого колеги Володимира. Ми ніколи не забудемо про його доброту, відданість і хоробрість. Наші глибокі співчуття його родині та друзям,

– мовиться у повідомленні.



У війні за Україну загинув співробітник посольства США / Фото з твітеру американського посольства

Зауважимо, що Україна не розголошує кількість своїх загиблих захисників до закінчення війни. Президент Володимир Зеленський періодично називає лише приблизні втрати української сторони. Станом на 16 квітня Україна втратила до 3 тисяч своїх військових.

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