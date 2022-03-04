Посольство США в Україні назвало атаку на Запорізьку АЕС військовим злочином
4 березня 2022 , 14:22Читать новость на русском
Джерело:твітер Посольства США в Україні
Росія ставить під загрозу існування всього світу, обстрілюючи Запорізьку АЕС. На нічний обстріл ЗАЕС відреагувало Посольство США в Україні.
Обстріл ЗАЕС робить тероризм Путіна на крок далі
У посольстві заявили, що напад ворога на атомну електростанцію це військовий злочин. Зауважимо, що ЗАЕС – найбільша атомна електростанція Європи.
Це важливо Всі країни Заходу мають зрозуміти, що Путін може знищити світ
В американському посольстві назвали тероризмом дії путінського режиму, який до цього захопив ще й Чорнобильську АЕС.
Обстріл Путіним найбільшої атомної електростанції Європи робить його тероризм ще на крок далі,
– йдеться у повідомленні.
- Як відомо, всю ніч на 4 березня путінська армія обстрілювала Запорізьку АЕС. Унаслідок цього на ЗАЕС виникла пожежа.
- На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, хоча російська армія не давала доступу.
- Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що радіаційний фон у нормі. На ЗАЕС ще раніше зупинили два енергоблоки.
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