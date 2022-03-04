Посольство США в Україні назвало атаку на Запорізьку АЕС військовим злочином

Росія ставить під загрозу існування всього світу, обстрілюючи Запорізьку АЕС. На нічний обстріл ЗАЕС відреагувало Посольство США в Україні.

Обстріл ЗАЕС робить тероризм Путіна на крок далі

У посольстві заявили, що напад ворога на атомну електростанцію це військовий злочин. Зауважимо, що ЗАЕС – найбільша атомна електростанція Європи.

Це важливо Всі країни Заходу мають зрозуміти, що Путін може знищити світ

В американському посольстві назвали тероризмом дії путінського режиму, який до цього захопив ще й Чорнобильську АЕС.

Обстріл Путіним найбільшої атомної електростанції Європи робить його тероризм ще на крок далі,

– йдеться у повідомленні.

Як відомо, всю ніч на 4 березня путінська армія обстрілювала Запорізьку АЕС. Унаслідок цього на ЗАЕС виникла пожежа.

На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, хоча російська армія не давала доступу.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що радіаційний фон у нормі. На ЗАЕС ще раніше зупинили два енергоблоки.

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