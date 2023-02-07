Посольство знайшло 6 українців, які не виходили на зв'язок у Туреччині
У Туреччині розшукали шість українців, які не виходили на зв'язок після потужного землетрусу. Вони перебувають у задовільному стані.
Про це 24 Каналу розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Важливо Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
Що відомо про наших громадян
Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло,
– зазначив Ніколенко.
Він додав, що наразі наші громадяни поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв'язок.
Також речник МЗС повідомив, що збільшилася загальна кількість звернень про українців у зоні стихійного лиха. Зокрема, за останніми даними, відсутній зв'язок з 27 людьми. Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.
Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила,
– зазначив Ніколенко.
Останні новини про жертв землетрусів у Туреччині та Сирії
- Вранці 7 лютого у ЗМІ повідомили, що кількість загиблих після землетрусу в Сирії вже сягнула 1293. У Туреччині ще більше. Зокрема, загинула 2921 людина. Тож загальна кількість жертв вже перевищила 4200 осіб.
- Загалом кількість поранених у двох країнах вже перевищила 19 тисяч.
- У ВООЗ попереджають, що цифри загиблих, ймовірно, зростуть у вісім разів, оскільки рятувальники знайдуть більше жертв під завалами.