Постачання американської зброї тепер не буде обмежено, – Шмигаль пояснив важливість ленд-лізу

Ввечері 9 травня президент США підписав закон про ленд-ліз для України. Історичний момент прокоментував український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду розповів, що підписання закону є дуже важливим для нашої держави. Він зазначив, що тепер постачання американської зброї Україні не матиме жодних обмежень.

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Шмигаль про ленд-ліз США для України

Денис Шмигаль зауважив, що під час Другої світової війни ленд-ліз став одним із головних факторів перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом. Через 80 років бачимо, що історія повторюється.

Байден щойно підписав закон, який запроваджує програму ленд-лізу для підтримки України. Це означає більше озброєння та іншої допомоги для українських воїнів, аби перемогти російських окупантів. Постачання американської зброї тепер не буде обмежено жодними додатковими процедурами, що прискорить його надання,

– пояснив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України додав, що під час його візиту разом з делегацією у Вашингтон, вони переконували Сполучені Штати Америки у необхідності такого рішення – максимально підтримати Україну, аби зупинити нового агресора в Європі, аби знову запанував мир, а також перемогли вільні люди та свобода.

До слова, Шмигаль подякував адміністрації Джо Байдена та союзникам за підтримку, яку вони надають нашій державі, й наголосив, що Україна обов'язково переможе.

Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Ввечері 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, який Палата представників ухвалила ще 28 квітня.

Байден підкреслив, що цей документ – важлива допомога українському народу у боротьбі за демократію. Він запевнив, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну. Хоча деякі кроки є витратними для штатів, втім намагання сховатися від російської агресії – завдадуть ще більше витрат, зауважив президент США.

Джо Байден додав, що Європа нині потребує ще більшої допомоги, ніж 77 років тому, адже путінська війна має на меті зруйнувати не лише демократичне майбутнє України, але й всю Європу.

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