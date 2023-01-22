Щоб стимулювати Німеччину: у Конгресі США закликали відправити в Україну хоч один танк Abrams

Голова Комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що Сполучені Штати повинні скерувати в Україну хоча б один Abrams. На його думку, це підштовхне Німеччину також надати ЗСУ танки.

Німецькі танки Leopard використовуються в кількох країнах Європи, але для їхнього реекспорту в Україну потрібен дозвіл Берліна. США заявили, що їхні танки Abrams нібито не придатні для бойових дій в Україні, зважаючи на значні витрати на технічне обслуговування та паливо, необхідне для їхньої експлуатації.

Натомість Сполучені Штати надали Україні значну кількість бронетехніки, включивши ще близько 150 одиниць до нещодавно оголошеного адміністрацією президента Джозефа Байдена пакету допомоги.

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Конгресмен закликав надати Україні хоч один Abrams

За словами Маккола, якби Сполучені Штати оголосили, що збираються надати Україні хоча б один Abrams, це могло б вплинути на Німеччину.

Я чув, що Німеччина чекає, поки ми візьмемо на себе ініціативу. Тоді б вони поставили танки Leopard. І пам'ятайте, є близько 10 країн, які мають танки Leopard, але їм потрібна згода Німеччини,

– заявив конгресмен.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо одного Abrams, щоб німецькі танки опинилися в Україні, Маккол сказав, що, на його думку, заяви про те, що США збираються їх надавати, буде достатньо для того, щоб Берлін "випустив на волю" свої "Леопарди".

"Буде зимовий наступ росіян. Їм (Силам оборони України – 24 Канал) потрібні ці танки на східному фланзі на Донбасі. Їм також потрібні ПТРК, артилерія більшої дальності, щоб вдарити по Криму, де розміщені іранські безпілотники", – додав конгресмен.

Сенатор штату Делавер має таку ж думку

Нещодавно під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі сенатор від штату Делавер Кріс Кунс говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про постачання танків. Після цього він висловив схожу з Макколом думку.

"Я вважаю, що ми повинні терміново надати Україні сучасні основні бойові танки. Я стурбований тим, що Росія переозброюється і готується до весняного наступу. Якщо це вимагатиме від нас надіслати кілька танків Abrams, щоб розблокувати отримання танків "Леопард" від Німеччини, Польщі, інших союзників, я б підтримав це", – заявив Кунс.

Він підсумував, що поважає те, що військові лідери США вважають "Абрамс" занадто складною і дорогою технікою, щоб бути такою ж корисною, як "Леопард". Однак Сполученим Штатам слід продовжувати працювати разом із союзниками заради допомоги Україні та "рухатися вперед пліч-о-пліч".