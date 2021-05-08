Поставки палива у США під загрозою через масштабну атаку хакерів, – ЗМІ

У США хакери атакували системи одного з найбільших трубопровідних операторів Colonial Pipeline Company. Через це виник ризик збою поставок палива в 13 штатів.

Компанія була вимушена вимкнути частину своїх систем. Про це інформує американське видання Bloomberg.

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Хакери здійснили атаку на системи трубопровідного оператора в США

Хакерська атака на системи одного з найбільших американських трубопровідних операторів створила ризик поставок палива на автозаправки в кількох штатах на Східному узбережжі. Зловмисники застосували спеціальні програми, які зашифровують файли на вражених комп'ютерах, щоб потім вимагати плату за розшифровку.

Компанія Colonial Pipeline Company наразі працює над відновленням операцій. Втім представники заявили, що були вимушені вимкнути частину комп'ютерних систем, щоб стримати загрозу. Це й спричинило ризик зупинки поставок палива.

Трубопровід Colonial Pipeline Company забезпечує поставку споживачам в:

Техасі;

Луїзіані;

Міссісіпі;

Алабамі;

Джорджії;

Південній і Північній Кароліні;

Теннессі;

Вірджинії;

Мериленді;

Делавері;

Пенсільванії;

Нью-Джерсі.

Colonial Pipeline Company прокачує по своїй системі майже 3,8 мільйонів літрів палива на добу, і забезпечує ним понад 50 мільйонів американців.

Як пише Bloomberg, поки невідомо, хто здійснив атаку на компанію. Водночас The Washington Post з посиланням на власні джерела інформує, до цього могли бути причетні хакери з групи DarkSide.

До цього угрупування входять кіберзлочинці зі Східної Європи.