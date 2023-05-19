Постійна "бавовна" в тилу ворогів важливіша гучних заяв, – політолог про СБУ

Більшість успішних операцій на території Росії та на окупованих територіях реалізовано Службою Безпеки України.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Експерт розповів про успішні операції СБУ.

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"Підрив Кримського мосту, атака морськими дронами на кораблі Росії в Севастопольській бухті, підрив радіолокаційного літака в білоруських "Мачулищах" – далеко не повний перелік успішних операцій СБУ. Мої джерела підтверджують, що СБУ стоїть і за підривами російських воєнних злочинців і пропагандистів. Тільки за останній час українську "бавовну" від СБУ відчули Владлєн Татарський, Захар Прілєпін та один з ватажків луганських терористів Ігор Корнет", – повідомляє експерт.

Політолог звертає увагу на те, що СБУ не коментує підриви, обмежуючись фразою "всі коментарі і подробиці будуть після перемоги".

Голова Служби Василь Малюк дає мало інтерв'ю. На мою думку, така стратегія абсолютно виправдана. Можу послатись тут на досвід керівників кращих зарубіжних спецслужб, які вкрай рідко спілкуються з пресою,

– вважає Голубцький.

"Уявити собі керівника ЦРУ, який щоденно роздає по кілька інтерв'ю – неможливо в принципі. Зате сказане ним – на вагу золота для експертів і спеціалістів. Для більшості українців постійна бавовна в тилу ворогів важливіша гучних заяв. А з подробицями справді почекаємо до кінця війни", – резюмує експерт.

Нагадаємо, голова Служби Василь Малюк раніше відзначав, що у ворогів України "бавовна палала, палає і буде палати".