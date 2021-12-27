Постійні болі та втрата слуху: погіршився стан здоров'я політв'язня Євгена Ставцева

Людмила Денісова занепокоєна станом здоров'я українського політв'язня Євгена Ставцева, якого утримують на окупованій Донеччині. Адміністрація колонії не надає хворому полоненому жодної медичної допомоги.

Ставцева викрали 6 жовтня 2017 року з власної квартири у Донецьку. Кілька місяців його вважали зниклим безвісти.

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Зараз українця незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32. Раніше його катували у горезвісній "Ізоляції". Чоловіка били електричним струмом, унаслідок цього він втратив зуби та слух.

У якому стані полонений

У Ставцева загострився виразковий коліт з тотальними ураженням шлунково-кишкового тракту, що призвело до постійних кровотеч. Крім того, у нього хронічний панкреатит, який супроводжується больовим синдромом. Також полонений страждає на:

розлад нервової та серцево-судинної систем,

безсоння,

постійні болі в серці, суглобах і хребті.

Адміністрація колонії не надає чоловіку жодної медичної допомоги. Крім того, йому не дозволяють бачитися з рідними. Матері полоненого постійно відмовляють у побаченнях, пояснюючи це нібито карантинними обмеженнями.

Наприкінці 2019 року Євгена Ставцева незаконно засудив окупаційний суд до 14 років позбавлення волі. Його звинуватили у нібито "шпигунстві та участі у терористичній організації".

Такі дії стосовно Євгена Ставцева є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права. Звертаюся до керівництва Червоного Хреста терміново відвідати Ставцева, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити медичною допомогою,

– заявила Денісова.

Крім того, уповноважена Верховної Ради з прав людини закликала координаторку від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотту Реландер особисто втрутитись у ситуацію.

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Повний текст публікації Людмили Денісової у телеграмі:

Занепокоєна критичним станом здоров'я громадянина України Євгена Ставцева, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії № 32 на тимчасово окупованій території Донецької області.

Євген був викрадений 6 жовтня 2017 року невідомими людьми з власної квартири у Донецьку. Весь цей час його утримували в секретних в'язницях "Міністерства державної безпеки в ОРДО" та у сумнозвісній в'язниці "Ізоляція". Його били, катували електричним струмом, внаслідок чого він втратив зуби та слух.

У Євгена загострився виразковий коліт з тотальними ураженням шлунково-кишкового тракту, що призвів до постійних кровотеч. Крім того, у нього хронічний панкреатит, який супроводжується больовим синдромом, розлад нервової та серцево-судинної системи, безсоння, постійні болі в серці, суглобах і хребті.

Наприкінці 2019 року його було незаконно засуджено так званим судом, підконтрольним органами окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області до 14 років.

Євген позбавлений спілкування з рідними: його матері постійно відмовляють у побаченнях, пояснюючи карантинними обмеженнями.

Такі дії стосовно Євгена Ставцева є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Євгена Ставцева, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.