Постійні судоми та біль: у Росії погіршується стан українського політв'язня Гафарова

У Ростові-на-Дону незаконно утримують кримського татарина Джеміля Гафарова. Його стан здоров'я сильно погіршився й уповноважена Верховної Ради з прав людини забила на сполох.

Результати аналізів чекають 3 місяці

У 59-річного Гафарова загострилася ниркова хвороба. Чоловіка постійно турбують судоми в ногах, сильний біль у серці та різкі стрибки тиску.

До теми Андрію Гаррюсу, якого окупанти незаконно тримають у СІЗО, загрожує довічне

Йому важко відвідувати судові засідання, які його виснажують та вимагають більше часу на відновлення,

– розповіла Людмила Денісова.

Однак керівництво СІЗО №5, в якому перебуває Гафаров, ігнорує всі звернення політв'язня й медичну допомогу чоловіку ніхто не надає.

Без відповіді залишаються й письмові звернення щодо планового огляду та забезпечення ліками. У листопаді 2021 року захист домігся, аби у Гафарова взяли аналізи. Однак пройшло 3 місяці, а про результати не повідомили досі. Хоча адвокати зверталися з такою вимогою.

Такими діями керівництво СІЗО порушило права утримуваного на життя, охорону здоров'я та медичну допомогу, які закріплені у міжнародних документах.

Денісова звернулася до російської колеги

Уповноважена з прав людини закликала свою російську колегу Тетяну Москалькову терміново провести повне медичне обстеження Гафарова та призначити подальше лікування.

Денісова також звернулася до міжнародної спільноти з проханням посилити тиск на Росію, аби змусити її звільнити усіх політичних бранців.

Це може вас зацікавити – політв'язень Чирній повернувся в Україну після 7 років неволі:

Джеміль Гафаров є фігурантом "другої сімферопольської групи" у так званій справі "Хізб ут-Тахрір". Його заарештували 27 травня 2019 року. Тепер чоловіка намагаються незаконно звинуватити в участі у терористичній організації. За це йому загрожує 20 років в'язниці.

Повний текст публікації Людмили Денісової у телеграмі:

Стан здоров'я 59-річного кримського татарина, фігуранта "другої сімферопольської групи" у так званій справі "Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова суттєво погіршився. Йому важко відвідувати судові засідання, які його виснажують та вимагають більше часу на відновлення.

У Джеміля Гафарова загострилася ниркова хвороба, його турбують постійні судоми в ногах, сильний біль у серці та різкі стрибки тиску. Проте, керівництво СІЗО-5 Ростова-на-Дону, де він утримується, ігнорує звернення політв'язня та не надає жодної медичної допомоги. Будь-які письмові звернення щодо планового огляду та забезпечення ліками залишаються без реагування.

У листопаді 2021 року захист домігся, аби у Джеміля Гафарова взяли аналізи, результати яких до цього часу йому не повідомили попри численні звернення.

Своїми незаконними діями керівництво слідчого ізолятора порушило права Джеміля Гафарова на життя, охорону здоров'я та медичну допомогу, які закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходи щодо відновлення прав громадянина України, зокрема невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування.

Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Джеміля Гафарова, який незаконно утримується у російському слідчому ізоляторі, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.