Постійно модернізує та посилює удари: в СБУ розповіли, як Росія виробляє "Шахеди"

Росія почала масово використовувати проти України БпЛА "Шахед" починаючи з другої половини 2022 року. Наш ворог постійно модернізує дрони, аби збільшити смертоносність та зробити їх менш вразливими для ППО.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Що відомо про виробничий цикл "Шахедів"

Так, з 2022 року Росія використовувала "Шахеди" іранського виробництва, які постачалися уже в готовому, зібраному виді. Однак надалі Росія налагодила збірку безпілотників із готових частин, доставлених із Ірану на базі підприємств промислової зони "Алабуга" у Єлабузькому районі республіки Татарстан

Щоб приховати факти поставок, росіяни назвали зібрані дрони "Герань" і відійшли від назви "Шахед".

Надалі російська федерація змогла налагодити повний цикл збірки дронів на потужностях "Алабуги". І наразі, як свідчить інформація СБУ, на цих підприємствах ра**сти виготовили уже понад 25 тисяч безпілотників у повному циклі виробництва,

– повідомляють в СБУ.

Дехтяренко зазначає, що ще 20 тисяч було зібрано з іранських компонентів раніше, а ще понад 2 тисячі БпЛА імпортовано безпосередньо з Ірану.

Водночас ворог постійно модернізує "Шахеди". Як зазначає Служба безпеки, перед російськими інженерами поставили завдання збільшувати потужність ударів по Україні, аби масштабувати руйнування та кількість загиблих. Також окупанти намагаються зробити "Шахеди" менш вразливими до української ППО.

СБУ зазначає, що такі підприємства є законними цілями для ударів України. Окрім цього, наша країна збирає доказову базу, аби притягнути до відповідальності причетних до виробництва і атак.