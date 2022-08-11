Постпред України в ООН потужно відповів на брехню росіян про Запорізьку АЕС

Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН потужно відповів на брехню росіян про Запорізьку АЕС. Країна-окупантка продовжує обстрілювати її, створюючи загрозу для усієї Європи.

Звертаючись до присутніх, Кислиця – постпред України в ООН – звернув увагу, що у залі досі перебуває представник країни-терористки росії, повідомляє 24 канал. Мовиться про василя небензю, який виконує єдину функцію – пробиває дно своєю цинічною брехнею.

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Щоб усунути ядерну загрозу, потрібно вивести російські війська

Кислиця заявив, що ще 6 місяців тому було навіть важко уявити, що найбільшу АЕС у Європі захоплять у межах озброєної атаки з використанням танків. Там розмістили військову техніку, з якої обстрілюють українські міста та села.

росія вдається до небезпечних провокацій. Країна-окупантка обстрілює саму ЗАЕС. Виступ небензі Кислиця назвав потоком брехні. Постпред України в ООН наголосив, що росія вирішила піти у ва-банк та скликала цю зустріч.

Кислиця заявив, що це скликання – особливо цинічне, зважаючи на нещодавній обстріл ЗАЕС. Єдиний спосіб усунути ядерну загрозу – вивести російські війська та повернути ЗАЕС під контроль України.

Україна цінує зусилля МАГАТЕ

Постпред України в ООН наголосив, що його країна цінує зусилля МАГАТЕ та ООН, аби гарантувати безпеку українських ядерних об'єктів на тлі російського вторгнення.

ЗАЕС – окупована з 4 березня. Персонал працював під дулом. Україна консультувалася з представниками МАГАТЕ. З самого початку російської окупації ЗАЕС Україна наполягала, що туди потрібно надіслати місію. Однак через руйнівну позицію росії та обстріли міста Енергодар цього не відбулося.

Україна вітає рішення очільника МАГАТЕ особисто очолити місію на ЗАЕС. Це має відбутися відповідно до законодавства України. Прибути на ЗАЕС місія має через територію, підконтрольну Україні.

Відстань між берегом Дніпра, який контролює Україна, та ЗАЕС, розташованої на іншому березі річки, – це 5 миль: від Нікополя та Марганця. Якщо росія припинить обстріли цих міст, ніщо не зможе завадити місії проїхати ці 5 миль.

російські обстріли ЗАЕС створюють безпрецедентну загрозу

Кислиця заявив, що російські обстріли ЗАЕС створюють безпрецедентну загрозу для України, Європи та світу. росія має дотримуватися законів та звичаїв війни. Обстріли 6 серпня пролили світло на те, як організовують ці провокації.

На території ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів та представників "росатому". Перед обстрілом ЗАЕС вони заздалегідь сховалися у бомбосховище. Тим часом місцевих працівників залишили напризволяще.

Під час обстрілу пошкодили моніторингові детектори радіації. Це унеможливило вчасне реагування у випадку викиду радіації.

Вже 7 серпня російські військові знову обстріляли ЗАЕС та пошкодили підстанцію Каховську. Ворог активував запобіжний захід одного з реакторів. Наразі цей реактор охолоджується. Якщо ушкодять останню лінію, ЗАЕС буде повністю позбавлена енергопостачання.

росія хоче від'єднати ЗАЕС від української енергосистеми та припинити енергопостачання на Півдні. росіяни використовують ЗАЕС як щит, обстрілюючи українські території. Український персонал ЗАЕС робить усе можливе, аби забезпечити безпеку.

російські дії навколо та на самій ЗАЕС повністю порушують практично всі незамінні принципи ядерної безпеки. Ми вимагаємо, аби росія впровадила резолюцію від 3 березня. росія повинна припинити будь-які дії проти ядерної установи та повернути контроль над усіма ядерними об'єктами українській стороні,

– заявив Кислиця.

На росію потрібно тиснути заради повної деокупації ЗАЕС.

Кислиця наголосив, що росія має:

дозволити МАГАТЕ забезпечити місію негайно та без будь-яких умов;

розмінувати об'єкти ЗАЕС;

прибрати своїх військових та відвести свою зброю.

чим швидше зупинять росію, тим швидше Європа та світ зможуть відчувати безпеку.

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