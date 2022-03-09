Постпреди ЄС схвалили нові санкції проти російських лідерів, олігархів та членів їх сімей

У Євросоюзі ухвалили нові санкції проти російської влади, олігархів та членів їхніх сімей, що причетні до війни проти України. Крім цього, рішення стосуються і Білорусі.

Таке рішення ухвалив Комітет постійних представників країн Європейського Союзу. Зокрема, затвердили виключити 3 білоруських банків із системи SWIFT.

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Санкції стосуються криптовалют, технологій і товарів. Крім цього, також затвердили санкції щодо морського сектору. Всі Ці санкції будуть офіційно ухвалить Рада Європи шляхом письмової процедури, щоб якнайшвидше опублікувати їх в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Які компанії залишили Росію за 8 березня

З російського ринку 8 березня вийшли мінімум 16 компаній. Мовиться про McDonald's, Starbucks і навіть Ferrari. Також пішли KFC і Pizza Hut, Netflix, GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD, L'Oreal, Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay, Lamborghini та інші.

Загалом світ запровадив вже 5 800 санкцій проти Росії. Країна-агресор стала першою у світі за кількістю запроваджених проти неї обмежень.

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