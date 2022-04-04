Постраждало понад 2000 об'єктів, загинула 161 людина: Кім про ситуацію на Миколаївщині

Окупанти продовжують завдавати ударів по Миколаєву. Обстріли ворога хаотичні та не мають логіки.

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, 3 квітня російські загарбники обстріляли 2 лікарні, дитячий будинок та лабораторний центр.

Важливо Пришліть мені, будь ласка, більше ППО, ракет і більше снарядів, – Кім

Загалом, за словами Кіма, у Миколаївському регіоні за час бойових дій постраждали 620 громадян, загинула 161 людина, зокрема 6 дітей. Внаслідок ракетного обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 36 людей, травмовано 34 людини.

Також зруйновано та пошкоджено понад 2 тисячі житлових будинків та громадських споруд. 85 населених пунктів в Баштанському та Миколаївському районах без електрики, ведуться ремонті роботи.

Вчора ворог завдав удар по двох лікарнях, дитячому будинку та лабораторному центру. Удари хаотичні, логіки немає. Загалом ситуація складна тільки у містах на лінії фронту. Здебільшого працюють аптеки і магазини. Ми доставляємо та роздаємо гуманітарну допомогу, роздали уже 680 тонн, маємо запаси продовольства та води, – сказав Кім.

За його даними, станом на 1 квітня з Миколаївської області евакуювали 9 840 осіб, зокрема значну кількість дітей та маломобільних громадян.

"На зараз обстановка у нас контрольована, наступу ворога немає, місто та область відкриті, пересування вільне. Ми намагаємось відновлювати економіку, працювати максимально. Ми сподіваємось, що ЗСУ виб’ють ворога якнайдалі, буде перемога чи перемовини, які звершать цю війну", – підсумував голова Миколаївської ОВА.

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