Віддавати території ніхто не буде, якщо не буде наказу, – командувач Нацгвардії України
- Командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що Україна не поступиться територіями, якщо не буде наказу від головнокомандувача.
- Півненко підкреслив, що багато було втрачено для оборони, і населення може не прийняти рішення про віддачу територій.
Віддавати території ніхто не збирається, однак, якщо надійде такий наказ від головнокомандувача, українські військові його виконають. Та все ж, Україна дуже багато втратили населення й територій, для того, щоб так зупинитись.
Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив в інтерв'ю ВВС.
Читайте також Україна та Росія обговорили ідею демілітаризованої зони на Донбасі, – NYT
Чи поступиться Україна територіями на думку Півненка?
На запитання журналіста, чи готова Україна поступитись територіями, командувач Нацгвардії відповів, що це "неможливо на цей час".
Припинення вогню по лінії бойового зіткнення – це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде,
– наголосив Півненко.
Однак, якщо з'явиться такий наказ від головнокомандувача – військові його виконають, адже ми – правова держава, заявив Півненко.
Ми дуже багато втратили свого населення і території для того, щоб просто так зупинитися і просто так віддати територію,
– зауважив він.
Командувач запитав, як таке рішення сприйме населення та навіщо взагалі було починати оборонятись. Адже можна було зразу домовитись й "віддати Луганськ, Донбас і на цьому закінчити війну".
Які вимоги висуває Росія?
Росія не збирається обмежуватися лише територіальними поступками, підтвердивши прихильність до початкових воєнних цілей, включно з контролем над українськими землями та впливом на східний фланг НАТО. Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що навіть під час мирних перемовин у Женеві Кремль чітко дає зрозуміти: задовольниться лише частковим відведенням територій.
17 лютого російське посольство в Бельгії повідомило, що Москва вимагатиме юридичного закріплення нерозширення НАТО. Але при цьому повторює, що її цілі включають захоплення та контроль над територіями, які раніше не входили до її юрисдикції.
У грудні 2021 року Росія вже підготувала "проєкт договору" про нерозширення НАТО. Він передбачав припинення розгортання військ та озброєнь у країнах, що приєдналися до Альянсу після 1997 року, водночас зберігаючи амбіції щодо українських земель.
Кремль також часто апелює до "духу Анкориджа" або "домовленостей на Алясці", намагаючись подати свою позицію як домовленість з США. Насправді це спроба легітимізувати свої територіальні вимоги та продовжувати тиск на Захід, не йдучи на жодні компроміси щодо контролю над українськими територіями.