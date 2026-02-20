Віддавати території ніхто не буде, якщо не буде наказу, – командувач Нацгвардії України

Віддавати території ніхто не збирається, однак, якщо надійде такий наказ від головнокомандувача, українські військові його виконають. Та все ж, Україна дуже багато втратили населення й територій, для того, щоб так зупинитись.

Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив в інтерв'ю ВВС.

Читайте також Україна та Росія обговорили ідею демілітаризованої зони на Донбасі, – NYT

Чи поступиться Україна територіями на думку Півненка?

На запитання журналіста, чи готова Україна поступитись територіями, командувач Нацгвардії відповів, що це "неможливо на цей час".

Припинення вогню по лінії бойового зіткнення – це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде,

– наголосив Півненко.

Однак, якщо з'явиться такий наказ від головнокомандувача – військові його виконають, адже ми – правова держава, заявив Півненко.

Ми дуже багато втратили свого населення і території для того, щоб просто так зупинитися і просто так віддати територію,

– зауважив він.

Командувач запитав, як таке рішення сприйме населення та навіщо взагалі було починати оборонятись. Адже можна було зразу домовитись й "віддати Луганськ, Донбас і на цьому закінчити війну".

Які вимоги висуває Росія?