Коли потепління повернеться в Україну: синоптикиня назвала дати підвищення температур

Наприкінці тижня, тобто вже з 31 травня, в Україні очікується зміна погодних умов, яка принесе поступове потепління. Утім, підвищення температури буде помірним і не призведе до різкого повернення справжньої спеки.

Відповідну інформацію в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також Діти непритомніли просто у класах: Францію накрила жахлива смертоносна спека

Коли потеплішає в Україні?

Наталія Птуха зазначила, що 1 червня суттєвих не очікується. За її словами, уночі температура повітря дещо зросте і становитиме від 9 до 15 градусів тепла, але денні максимуми залишаться в межах від 16 до 22 градусів тепла.

Водночас погодні умови залишатимуться нестійкими, зокрема 31 травня та 1 червня, за даними представниці Укргідрометцентру, по території країни все ще утримаються короткочасні дощі, які місцями будуть у супроводі грози.

Вона розповіла, що лише після 1 червня очікуються передумови для підвищення атмосферного тиску, що може призвести до зменшення кількості опадів, збільшення прояснень та поступового підвищення температури повітря.

Якщо 1 червня у нас ще вдень буде +16…+22 градуси, то надалі десь очікується підвищення на ще щонайменше 3 – 5 градусів – як у денний, так і в нічний час,

– зазначила фахівчиня.

За її словами, більш помітне покращення погодних умов можливе орієнтовно в середині наступного тижня. Водночас Наталія Птуха наголосила, що подальший розвиток синоптичної ситуацію ще потребуватиме уточнень.

Якою буде погода до цього?

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що ще до кінця травня на території України температура в більшості регіонів буде на орієнтовно 5 – 10 градусів нижчою за кліматичну норму через вплив циклону та прохолоднн повітря.

Попри те, що наразі на території України фіксують дещо прохолодніші умови, ніж це було протягом попередніх днів, серйозних знижень аж до заморозків станом на зараз не очікується, оскільки немає відповідних передумов.