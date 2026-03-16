Майор НГУ назвав ключову проблему росіян на фронті після зими

Навіть російські воєнкори змушені визнати, що в окупаційної армії є певні проблеми, а оборону України не завжди вдається пробити. Цікаво, що ворог говорить, що наступ ускладнюють саме Сили оборони, а не "війська НАТО", як заявляли раніше.

На фронті відчувається певна втома окупантів. Як зауважив 24 Каналу майор, заступник командира батальйону "Сила свободи" 4 бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко, зима у 2026 році справді була важкою.

Чому взимку росіянам було складніше?

Через погодні умови, сильні морози бойові дії взимку були особливо важкими для українських військових. Також були труднощі з логістикою, облаштуванням побуту. Попри це, для сторони, яка наступає, все ускладнювалося ще більше.

Ворогу ще складніше підтягувати ресурси, забезпечувати їх. Такі факти як обмороження постійно траплялися у противника, бо у Росії не турбуються про своїх солдатів. Для них це найдешевший одноразовий ресурс,

– наголосив військовий.

Те, що зараз відбувається, означає, що ворог мав інші резерви живої сили, інші підрозділи, які Росія використовує з настанням кращої погоди. Окупанти намагаються нарощувати свої сили, формувати нові штурмові групи, посилають їх у наступ.

У більшості випадків вони натикаються на міцну оборону, їх знищують дуже швидко. Зараз мовиться про успішну роботу Сил оборони у так званій кіл-зоні, тобто досить далеко від передових позицій. Це не дозволяє ворогу щодня просуватися і досягати своїх цілей.

Треба розуміти, що зі зміною погодних умов, може змінюватися тактика противника. Наприклад, льотні умови інші, ворог може застосовувати БпЛА інших типів, розвідувальні дрони,

– додав Володимир Назаренко.

У таких умовах українським військовим треба бути розумними, витривалими, адже ми обороняємо свою землю та мусимо стояти до кінця.

Зверніть увагу! Стало помітно, що росіяни з потеплінням змінили тактику наступу. Використання безпілотників зросло, натомість техніки стало менше. Нею важко пересуватися, вона малорухлива та добре помітна. До того ж у полях ще багато вологи.

Що змінилося на фронті з потеплінням?