Майор НГУ назвав ключову проблему росіян на фронті після зими
- Взимку росіяни стикалися з труднощами через погодні умови і проблеми з логістикою, це ускладнювало їхні наступальні дії.
- З потеплінням російські війська змінюють тактику, зокрема збільшують використання безпілотників та легких транспортних засобів для просування.
Навіть російські воєнкори змушені визнати, що в окупаційної армії є певні проблеми, а оборону України не завжди вдається пробити. Цікаво, що ворог говорить, що наступ ускладнюють саме Сили оборони, а не "війська НАТО", як заявляли раніше.
На фронті відчувається певна втома окупантів. Як зауважив 24 Каналу майор, заступник командира батальйону "Сила свободи" 4 бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко, зима у 2026 році справді була важкою.
Чому взимку росіянам було складніше?
Через погодні умови, сильні морози бойові дії взимку були особливо важкими для українських військових. Також були труднощі з логістикою, облаштуванням побуту. Попри це, для сторони, яка наступає, все ускладнювалося ще більше.
Ворогу ще складніше підтягувати ресурси, забезпечувати їх. Такі факти як обмороження постійно траплялися у противника, бо у Росії не турбуються про своїх солдатів. Для них це найдешевший одноразовий ресурс,
– наголосив військовий.
Те, що зараз відбувається, означає, що ворог мав інші резерви живої сили, інші підрозділи, які Росія використовує з настанням кращої погоди. Окупанти намагаються нарощувати свої сили, формувати нові штурмові групи, посилають їх у наступ.
У більшості випадків вони натикаються на міцну оборону, їх знищують дуже швидко. Зараз мовиться про успішну роботу Сил оборони у так званій кіл-зоні, тобто досить далеко від передових позицій. Це не дозволяє ворогу щодня просуватися і досягати своїх цілей.
Треба розуміти, що зі зміною погодних умов, може змінюватися тактика противника. Наприклад, льотні умови інші, ворог може застосовувати БпЛА інших типів, розвідувальні дрони,
– додав Володимир Назаренко.
У таких умовах українським військовим треба бути розумними, витривалими, адже ми обороняємо свою землю та мусимо стояти до кінця.
Зверніть увагу! Стало помітно, що росіяни з потеплінням змінили тактику наступу. Використання безпілотників зросло, натомість техніки стало менше. Нею важко пересуватися, вона малорухлива та добре помітна. До того ж у полях ще багато вологи.
Що змінилося на фронті з потеплінням?
- Українські військові очікують на збільшення наступальних дій. Причина в тому, що з потеплінням ворог може активніше використовувати легку техніку, мотоцикли, такі випадки уже фіксують. Втім весною також зросте кількість уражень з боку Сил оборони.
- Цікаво, що окупанти використовували погану видимість для просування. Прикриваючись туманом, сильними морозами, вони пробували наступати. Тепер фактор погоди змінився, українські військові зможуть швидше виявляти ворога.
- Також важливо, що після потепління окупанти не повернулися до механізованих штурмів, вони роблять ставку на просування малих піхотних груп, інфільтрацію. Техніку здебільшого використовують для підвозу.