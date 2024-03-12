Різкого потепління не буде: як здивує погода в Україні

Чекати залишилося недовго. Зовсім скоро до України прийде потепління. Щоправда, різким воно не буде.

Якою ж буде погода найближчими днями, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

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Якої погоди чекати

"Температурні показники будуть трошечки підвищуватися", – зазначила синоптикиня.

Наталі Птуха розповіла, що вже з середи ночі не будуть такими морозними. Зокрема, лише від -3 до +3 градусів. Втім, на Півдні вже навіть до +6.

Однак, вдень температура ще залишиться в межах денні години залишається температура 2 – 8 тепла. Однак, у Криму, на Закарпатті й півдні Одещини тепліше, зокрема, 9 – 14 градусів.

Прогноз погоди на 13 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за попередніми прогнозами, різкого потепління не буде і в останні дні тижня. Так, у суботу та неділю температура максимум сягне +15 градусів.

Орієнтовний прогноз погоди на 17 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Детальний прогноз на 13 – 15 березня