Різкого потепління не буде: як здивує погода в Україні
Чекати залишилося недовго. Зовсім скоро до України прийде потепління. Щоправда, різким воно не буде.
Якою ж буде погода найближчими днями, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.
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Якої погоди чекати
"Температурні показники будуть трошечки підвищуватися", – зазначила синоптикиня.
Наталі Птуха розповіла, що вже з середи ночі не будуть такими морозними. Зокрема, лише від -3 до +3 градусів. Втім, на Півдні вже навіть до +6.
Однак, вдень температура ще залишиться в межах денні години залишається температура 2 – 8 тепла. Однак, у Криму, на Закарпатті й півдні Одещини тепліше, зокрема, 9 – 14 градусів.
Прогноз погоди на 13 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що за попередніми прогнозами, різкого потепління не буде і в останні дні тижня. Так, у суботу та неділю температура максимум сягне +15 градусів.
Орієнтовний прогноз погоди на 17 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Детальний прогноз на 13 – 15 березня
- В Укргідрометцентрі також оприлюднили прогноз погоди на найближчі три доби. Так, у більшості областей пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.
- У середу на Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та в Карпатах очікуються помірні опади.
- Лише 13 березня в північно-східних та східних областях, вдень 14 березня на Півночі , 15 березня у західних і північних областях без опадів.
- Вітер буде переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секуду. Втім, у четвер на Сході пориви 15 – 20 метрів на секунду.
- Вночі в Україні від 3 градусів тепла до 3 морозу. Однак, у ніч на середу в східних областях до -7 градусів.
- Вдень 1 – 8 тепла. Проте, на Закарпатті та Півдні вночі 1 – 6 тепла, вдень 7 – 13.
- Зауважимо, що за прогнозом синоптиків, середня місячна температура в березні передбачається в межах 1 – 7 тепла, що на 1 – 2 вище за норму. Тим часом кількість опадів 30 – 60 міліметрів, у Карпатах подекуди 71 – 107 міліметрів. Однак, це у межах норми.