3 лютого, 08:00
Коли потеплішає в Україні, і як зміниться погода у перший тиждень лютого

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У першій половині тижня в Україні очікуються сильні морози до 29 градусів, особливо у північних та східних областях.
  • Починаючи з 5 лютого, морози поступово слабшатимуть, і до 8 лютого температура підвищиться до -1...-6 градусів вночі.

У першій половині тижня у частині областей, особливо у північних та східних, можливі зниження температурних показників до 29 градусів морозу. Але вже наприкінці тижня в Україні відчутно потеплішає.

Температура повітря дещо зросте. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog. 

Коли морози стануть слабшими?

У нічні години перших днів тижня, згідно з прогнозом, температура повітря, за винятком південної частини країни, може знижуватися та коливатися в межах від 24 до 29 градусів морозу. Вже 3 лютого можливі 26 градусів морозу. 

Дещо зросте температура й 4 лютого. Тоді у північних, центральних та східних областях вночі може бути від 20 до 26 градусів морозу. Водночас в інших регіонах очікується температура повітря в діапазоні від 8 до 15 градусів морозу. 

Починаючи з 5 лютого, морози почнуть дещо слабшати. У західних і південних областях нічна температура становитиме від 2 до 13 градусів морозу, а протягом дня місцями з’являться близькі до нуля значення. 

У північній та східній частинах холод утримуватиметься довше, однак і там показники зростатимуть. Вже 6–7 лютого температура у більшості регіонів буде від 3 до 10 градусів морозу, а вдень місцями буде до 3 градусів тепла. 

Водночас у північних та східних областях у суботу мінімальні нічні температури становитимуть 14 градусів морозу, що у порівнянні з показниками, які були на початку тижня, свідчать про часткове послаблення морозів. 

Вже у неділю, 8 лютого, температура повітря по території країни у нічні години коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів морозу, у денний час синоптик передбачає від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Про що попереджали синоптики?

  • Повідомляли, що незабаром в Україні температура повітря дещо зросте, проте надалі очікується повернення холодного повітря та нової хвилі морозів. Зниження показників можливе вже з початком наступного тижня.

  • До слова, середня температура повітря протягом лютого очікується в межах від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, що є нормою для західних, північних, а також Вінницької, Черкаської та Полтавської областей.