Коли потеплішає в Україні, і як зміниться погода у перший тиждень лютого

У першій половині тижня у частині областей, особливо у північних та східних, можливі зниження температурних показників до 29 градусів морозу. Але вже наприкінці тижня в Україні відчутно потеплішає.

Температура повітря дещо зросте. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Коли морози стануть слабшими?

У нічні години перших днів тижня, згідно з прогнозом, температура повітря, за винятком південної частини країни, може знижуватися та коливатися в межах від 24 до 29 градусів морозу. Вже 3 лютого можливі 26 градусів морозу.

Дещо зросте температура й 4 лютого. Тоді у північних, центральних та східних областях вночі може бути від 20 до 26 градусів морозу. Водночас в інших регіонах очікується температура повітря в діапазоні від 8 до 15 градусів морозу.

Починаючи з 5 лютого, морози почнуть дещо слабшати. У західних і південних областях нічна температура становитиме від 2 до 13 градусів морозу, а протягом дня місцями з’являться близькі до нуля значення.

У північній та східній частинах холод утримуватиметься довше, однак і там показники зростатимуть. Вже 6–7 лютого температура у більшості регіонів буде від 3 до 10 градусів морозу, а вдень місцями буде до 3 градусів тепла.

Водночас у північних та східних областях у суботу мінімальні нічні температури становитимуть 14 градусів морозу, що у порівнянні з показниками, які були на початку тижня, свідчать про часткове послаблення морозів.

Вже у неділю, 8 лютого, температура повітря по території країни у нічні години коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів морозу, у денний час синоптик передбачає від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Про що попереджали синоптики?