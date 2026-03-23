Весняні гойдалки: коли потепліє до +18 цього тижня, і як погіршиться погода після

Тиждень розпочнеться з малохмарної погоди без істотних опадів під впливом антициклону. Але уже з середини тижня атмосферні процеси зміняться – опадів побільшає, а температурний режим стане нестійким.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде цього тижня?

У понеділок, 23 березня лише вночі та вранці на Правобережжі можливий туман. Температура повітря вночі буде -3…+2 градусів, на Закарпатті та у південній частині очікується +1…+6 градусів, вдень прогнозують +8…+13 градусів.

У вівторок, 24 березня, у південних, деяких центральних областях і Карпатах можливі дощі. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 градусів, протягом дня буде +9...+14 градусів, на Закарпатті пригріє до +16 градусів.

У середу, 25 березня, у південних і центральних областях будуть незначні дощі, подекуди можливий туман. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +1...+6 градусів, у денні години вона буде +10...+15 градусів.

У четвер, 26 березня, у західних областях і на крайньому сході будуть дощі, місцями буде туман. Температура повітря вночі буде +3…+8 градусів, вдень становитиме +12…+17 градусів, на крайньому заході – +5…+10 градусів.

У п'ятницю, 27 березня, у західних областях буде дощ, у Карпатах – з мокрим снігом. Температура повітря вночі буде +3…+8 градусів, удень пригріє до +12…+18 градусів, на крайньому заході протягом доби буде +2…+7 градусів.

У суботу, 28 березня, через нестійку погоду пройдуть дощі, у західних областях – значні, у Карпатах – з мокрим снігом. Також у західних областях можливі сильні пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах +3…+8 градусів, у денний час пригріє до +10…+15 градусів. На крайньому заході стовпчики термометрів, згідно з прогнозом, показуватимуть +5…+10 градусів.

У неділю, 29 березня, дощ буде у більшості областей, у західних можливий мокрий сніг. Температура вночі буде +1…+7 градусів, вдень у західній частині буде +2…+7 градусів, на Лівобережжі та у Криму +9…+14 градусів.

Якою буде погода невдовзі?