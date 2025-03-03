Потепління в Україні: коли пригріє майже до +20 градусів
- Цього тижня в Україні очікується підвищення температури повітря до +17 градусів, особливо на Львівщині, Одещині та Прикарпатті.
- У найближчі три дні без опадів, можливий туман і ожеледиця.
Цього тижня в Україні відчутне зросте температура повітря. Подекуди може потеплішати вже до +17 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Потепління в Україні
У найближчі три доби опадів в Україні не буде. Тільки вночі 3 березня у південній частині й у більшості північних областей, вдень на крайньому Півдні подекуди невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах подекуди ожеледиця.
У понеділок вночі та вранці в Україні, крім Сходу, подекуди туман.
Температура вночі від +2 до -3 градусів, 3 березня на Сході -2 – -7. Вдень +1 – +9, у західних областях 4 – 5 березня, також 5 березня й у південній частині +9 – +14, на Сході 0 – +6 градусів.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже 7 березня в Україні може пригріти до +17 градусів. Зокрема, така висока температура очікується на Львівщині, Одещині та Прикарпатті.
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Погода на березень: прогноз на місяць
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря в березні передбачається +1 – +7 градусів.
- Місячна кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметрів (у Карпатах місцями 50 – 74 міліметри), що менше за норму.
- Цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря, який коли-небудь фіксували у березні в Україні, сягає -20 – -37 градусів. На Закарпатті й у південній частині -10 – -27 градусів.
- Абсолютний максимум температури повітря +19 – +29 градусів, у Карпатах +14 – +16.
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха наголосила: "Березень – це перехідний місяць. Може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже досить високі значення температури".