Потепління в Україні: коли пригріє майже до +20 градусів

Цього тижня в Україні відчутне зросте температура повітря. Подекуди може потеплішати вже до +17 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи буде різке потепління вже найближчими днями: прогноз погоди на тиждень

Потепління в Україні

У найближчі три доби опадів в Україні не буде. Тільки вночі 3 березня у південній частині й у більшості північних областей, вдень на крайньому Півдні подекуди невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах подекуди ожеледиця.

У понеділок вночі та вранці в Україні, крім Сходу, подекуди туман.

Температура вночі від +2 до -3 градусів, 3 березня на Сході -2 – -7. Вдень +1 – +9, у західних областях 4 – 5 березня, також 5 березня й у південній частині +9 – +14, на Сході 0 – +6 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже 7 березня в Україні може пригріти до +17 градусів. Зокрема, така висока температура очікується на Львівщині, Одещині та Прикарпатті.

Читайте також Чи може весна бути прохолоднішою через аномально теплу зиму

Прогноз погоди на 6 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Дізнайтеся також Чи буде наступна зима в Україні також теплою: відповідь метеорологині

Погода на березень: прогноз на місяць