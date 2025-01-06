Аномальне тепло у січні: коли й де ще пригріє до +17 градусів

Уже найближчими днями на територію України почне активно надходити тепле та вологе повітря середземноморського походження. Температура повітря відчутно зросте.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Потепління у січні 2025 року

Цього тижня температура повітря в Україні суттєво підвищиться. Часом будуть опади, переважно у вигляді дощу та мряки, втім, інколи з мокрим снігом.

Не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах,

– зазначив Кібальчич.

У понеділок, 6 січня, вночі на Заході, вдень також на Півночі й місцями у центральних областях сніг з переходом і дощ і льодяну крупу. Також можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вночі -2 – -7 градусів, вдень 0 – +5, на Півдні та Прикарпатті до +7. Найпрохолодніше на півночі Лівобережжя, зокрема, -5 – -10 градусів і -3 – +2 відповідно.

У вівторок, 7 січня, переважно без опадів. Тільки вночі на Північному Сході сніг і мокрий сніг, подекуди ожеледиця. На Заході туман.

Вночі -1 – -+4 градуси, вдень +3 – +8, але в південних і західних областях подекуди до +11 градусів.

У середу, 8 січня, вночі на Заході, вдень також на Півночі, Північному Сході й у центральних областях дощі. У Карпатах – з мокрим снігом. Місцями в Україні туман.

Вночі +1 – +6 градусів, вдень +3 – +8. Однак, у центральних і південних областях +9 – +14 градусів.

У четвер, 9 січня, на Заході подекуди невеликий мокрий сніг, мряка та дощ. На решті території – переважно без опадів. У західних областях також подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі -2 – +3, вдень +4 – +9. У центральних і західних областях +8 – +13.

У п'ятницю, 10 січня, на Заході очікують невеликі дощі. На решті території – без істотних опадів. Вночі +2 – +7, вдень +8 – +13. В окупованому Криму подекуди +14 – +16 градусів.

У суботу, 11 січня, вночі на Заході дощ із переходом у сніг і мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вдень дощі з мокрим снігом також у північних, місцями південних і центральних регіонах. На Лівобережжі без істотних опадів.

Протягом доби в західних областях -1 – +4 градуси. На решті території вночі +2 – +7, вдень +6 – +11. Однак, у Криму навіть +12 – +17. Тим часом у Карпатах протягом доби -1 – -6 градусів.

У неділю, 12 січня, вночі дощі із мокрим снігом очікуються у південних, центральних і північних областях. Вдень невеликий дощ на Північному Сході. У решті регіонів без істотних опадів.

Температура повітря на Заході й Півночі вночі -4 – +1 градус, вдень -1 – +4. Тим часом на решті території +2 – +7 та +3 – +8 відповідно. Лише в окупованому Криму та Приазов'ї подекуди ще до +10 градусів.