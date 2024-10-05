Коли буде потепління в західних областях

Наприкінці вересня в частину областей України прийшло різке похолодання. Зокрема, температура відчутно знизилася на Заході. На високогір'ї Карпат навіть зафіксували -5 градусів. Окрім того, випав сніг.

Та чи буде ще сильне потепління в західних областях, коли чекати підвищення температури, передає 24 Канал.

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Потепління в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 5 жовтня в Україні +10 – +15 градусів. Вдень на Заході +15 – +21 градус. Далі, 6 і 7 жовтня, у західних і північних областях вночі +7 – +13, вдень +12 – +18 градусів.

З понеділка (7 жовтня, – 24 Канал) очікуємо припинення дощів і зростання денної температури до +15 – +20 градусів,

– зазначив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, щонайменше до 9 жовтня вдень на Заході до +16 – +18 градусів.

Прогноз погоди на 5 – 9 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, попри те, що перша декада у західних областях може виявитися трохи прохолодною, решта часу очікується, що середня температура в жовтні в Україні буде або близько до норми, або на 1 – 1,5 градуса вищою.