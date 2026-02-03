Майже весна: на Львівщині плюсова температура буде вже цього тижня
- На Львівщині очікується поступове потепління до 7 лютого, з можливим підвищенням денних температур до 6 градусів тепла.
- На дорогах можлива ожеледиця, а протягом тижня прогнозуються опади.
На Львівщині до 7 лютого очікується поступове потепління. Вночі морози слабшатимуть, а вдень повітря місцями прогріється до 6 градусів тепла.
Водночас на дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Коли чекати потепління на Львівщині?
На Львівщині цього тижня синоптики прогнозують поступове потепління. Проте можливі опади, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.
У вівторок, 3 лютого, в області буде хмарно з проясненнями. Місцями прогнозують несильний сніг. Південно-східний вітер буде 7 – 12 метрів за секунду.
Вночі температура повітря становитиме 11 – 16 градусів морозу, подекуди опуститься до 18 – 20 градусів морозу. Вдень варто очікувати від 3 до 8 градусів морозу. У самому Львові вночі прогнозують 14 – 16 градусів морозу, вдень – 4 – 6 градусів нижче нуля.
За даними синоптиків, у середу, 4 лютого, вночі температура опуститься до близько 14 градусів морозу, а вдень підніметься до 3 градусів морозу. Протягом дня може йти мокрий сніг.
Наступного дня, 5 лютого, вночі буде близько 3 градусів морозу. Вдень поступово буде теплішати. Повітря прогріється до 3 градусів тепла. У Львові та області протягом доби можливий мокрий сніг.
У п'ятницю, 6 лютого, прогнозують мокрий сніг. Вночі температура буде близько 0 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 3 градусів тепла.
Ближче до кінця тижня, 7 лютого, можливий мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься поблизу 0 градусів.
Чи будуть ще морози в Україні?
На початку тижня збережеться морозна погода. Наприклад, вночі 3 лютого в Сумській і Чернігівській областях синоптики прогнозують до 30 градусів морозу.
Із 7 лютого очікується короткочасне потепління, однак уже з 8 лютого холод знову посилиться.
В Укргідрометцентрі пояснили, що низькі температури цієї зими зумовлені кліматичними чинниками та розхитуванням кліматичної системи. На морозну погоду в Україні також вплинуло ослаблення циркумполярного вихору над Північним полюсом.