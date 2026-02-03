Майже весна: на Львівщині плюсова температура буде вже цього тижня

На Львівщині до 7 лютого очікується поступове потепління. Вночі морози слабшатимуть, а вдень повітря місцями прогріється до 6 градусів тепла.

Водночас на дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Коли чекати потепління на Львівщині?

На Львівщині цього тижня синоптики прогнозують поступове потепління. Проте можливі опади, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

У вівторок, 3 лютого, в області буде хмарно з проясненнями. Місцями прогнозують несильний сніг. Південно-східний вітер буде 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі температура повітря становитиме 11 – 16 градусів морозу, подекуди опуститься до 18 – 20 градусів морозу. Вдень варто очікувати від 3 до 8 градусів морозу. У самому Львові вночі прогнозують 14 – 16 градусів морозу, вдень – 4 – 6 градусів нижче нуля.

За даними синоптиків, у середу, 4 лютого, вночі температура опуститься до близько 14 градусів морозу, а вдень підніметься до 3 градусів морозу. Протягом дня може йти мокрий сніг.

Наступного дня, 5 лютого, вночі буде близько 3 градусів морозу. Вдень поступово буде теплішати. Повітря прогріється до 3 градусів тепла. У Львові та області протягом доби можливий мокрий сніг.

У п'ятницю, 6 лютого, прогнозують мокрий сніг. Вночі температура буде близько 0 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 3 градусів тепла.

Ближче до кінця тижня, 7 лютого, можливий мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься поблизу 0 градусів.

Чи будуть ще морози в Україні?