Коли в Україні знову потепліє до +27: синоптик назвав терміни покращення погоди

Після прохолодної, дощової та подекуди мінливої погоди до України нарешті повернуться комфортніші умови. Незначне підвищення температурних значень синоптики прогнозують вже наприкінці цього тижня.

Про це повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі NV.

Коли покращиться погода в Україні?

Представник Укргідрометцентру повідомив, що найближчими днями у більшості областей збережеться дощова та прохолодна погода. Утім, за його словами, наприкінці тижня по території країни знову почне теплішати.

Іван Семиліт також розповів, що у більшості областей денні максимуми зростуть і коливатимуться від 17 до 23 градусів тепла. Дещо прохолодніші умови очікуються ще лише у північних та центральних регіонах України.

Там, згідно з прогнозом, температура повітря вдень коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Хоч загальна тенденція до потепління посилюватиметься, але на вихідних в окремих районах ще можливі короткочасні дощі.

Фахівець уточнив, що починаючи з 17 травня нічна температура переважно становитиме від 11 до 17 градусів тепла. Утім, суттєве потепління очікується лише наступного тижня, там повітря прогріється до 27 градусів тепла.

Передумов для заморозків у прогнозованому майбутньому немає,

– цитує його ЗМІ.

Коли потеплішає у Києві та області?

Іван Семиліт також розповів, що на території Києва області температурні показники підвищаться орієнтовно 15 – 16 травня. Спочатку стовпчики термометрів зростуть до 16 градусів тепла, а згодом до 20 градусів тепла.

Температура повітря уночі наприкінці тижня у цьому регіоні коливатиметься від 9 до 11 градусів. Відчутних знижень надалі у цій частині України наразі не передбачають, синоптики у подальшому оновлюватимуть інформацію.

Якою буде погода до кінця тижня?

Ігор Кібальчич повідомляв, що на початку другої декади травня в Україні переважатиме дощова та прохолодна погода через активізацію циклонічної діяльності та знижений атмосферний тиск над Східною Європою.

Синоптик Віталій Постригань повідомляв, що незабаром новий циклон, який сформується над районами південних морів, зумовить чергову хвилю інтенсивних дощів на території країни. Він назвав це позитивними змінами.

Нагадаємо, раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що повернення сильних заморозків на територію України є малоймовірним, оскільки наразі у нас переважає дещо тепліша повітряна маса.