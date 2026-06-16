Коли почне теплішати в Україні та як зміниться погода невдовзі: прогноз синоптиків

Найближчими днями в більшості областей утримається нестійка погода. Очікуються періодичні короткочасні дощі з грозами, а температура буде помірною завдяки надходженню прохолодних повітряних мас.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Мінлива хмарність, дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 16 червня

Яку погоду прогнозують синоптики?

Найближчими днями погоду в більшості регіонів визначатиме поле зниженого тиску, пов'язане з циклоном, центр якого розташований на північ від України. Лише атмосферний тиск зазнаватиме незначних коливань.

Синоптики зазначають, що із західними та північно-західними потоками в Україну надходитиме волога та прохолодна повітряна маса. Саме вона зумовлюватиме дощову погоду та стримуватиме підвищення температури.

У вівторок, 17 червня, у нічний час короткочасні дощі прогнозують виключно у південних та центральних областях. У денні години опади у супроводу грози, за даними фахівців, подекуди можливі по всій території України.

У середу, 18 червня, вночі дощі будуть на сході, а вдень вони накриють більшість областей, крім південних та південно-східних регіонів. Загалом найбільше опадів найближчими днями може випасти на заході, півночі та сході.

Температура повітря на півдні вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень прогнозують від 23 до 29 градусів. В Інших регіонах нічні показники коливатимуться в межах 8-14 градусів, а денні від 17 до 25 градусів тепла.

Найпрохолодніше найближчими ночами буде в Карпатах та західних областях. Але надалі температура поступово підвищуватиметься як у нічні, так і в денні години. Найтепліша погода очікується на сході та південному сході.

Укргідрометцентр додає, що найближчим часом вітер переважатиме західного та північно-західного напрямків та рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, приносячи прохолодніше та більш вологе повітря.

На що звернути увагу?

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що упродовж найближчого тижня на території України очікується здебільшого нестійкий характер погоди з короткочасними дощами та коливаннями температури повітря.

Віталій Постригань своєю чергою повідомляв, що прохолодна та нестійка погода на території України утримається щонайменше до середини тижня. Подекуди це принесе грози та дощі. Пізніше можливе певне покращення умов.