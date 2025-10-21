Чи буде сильне потепління в Україні

Сильного потепління в Україні протягом наступних кількох днів не очікується, стовпчики термометрів утримуватимуться на приблизно тому ж рівні.

Але у порівнянні з минулими днями погода буде теплою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка температура буде?

В період з 22 по 23 жовтня, за даними Укргідрометцентру, вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Удень температурні показники будуть в межах від 8 до 13 градусів тепла.

У західних та південних областях подекуди пригріє до 16 градусів тепла. Водночас попереджають, що уночі 23 жовтня у східних та Сумській областях можливі заморозки в повітрі до 5 градусів морозу.

Також зазначимо, що значних опадів по Україні у ці дні не буде. Лише вночі 22 жовтня у східних областях місцями можливий невеликий дощ з мокрим снігом. Загалом погода буде хмарною з проясненнями.

Яку погоду чекати до кінця тижня?