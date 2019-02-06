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      Артем Овдієнко

      Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував

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      "Легітимний" Віктор Янукович
      "Легітимний" Віктор Янукович / 5 канал

      "Мєня кинули, как лоха", але я "чувствую себя хорошо" і "свободна перемещаюсь", оскільки "меня нет ни в каких банках Інтерпола". Так Віктор Янукович у Москві схвильовано плутав прості слова, відповідаючи на запитання українського кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка.

      А ще наш легітимний "прахвєсар" Янукович ні з того, ні з сього розказував журналістам анекдоти про прокурорів. Ботаючи на фєні та суржику, пропагував з Росії українцям правду і любов. Втікач також агітував за закони Божі та Божу благодать, радив українцям не продавати душу – напевно, щось про це таки знає. Радив нам обов'язково прийти 31 березня на дільниці й проголосувати за нові обличчя!

      Читайте також: "Мене кинилу, як лоха": пояснення Януковича, чому Росія не підписала мирний договір щодо України

      Нові обличчя в українські владі... Допоможіть мені зараз – за кого саме наш президент-втікач агітував? Хто у нас ті "нові обличчя"? Ні-ні, прізвища Зеленського він відкрито так і не назвав. Так само, як і не відповів на запитання, чи до вподоби йому серіал "Слуга народу".

      А кого Янукович не соромився за прізвищем називати – так це Петра Порошенка. Зокрема, кілька разів називав його брехуном та бізнесменом. Легітимний тішився з високого антирейтингу чинного Президента України й Христом Богом благав українців не допустити, щоб Порошенко переобрався на другий термін.

      Якби я вірив у теорію змови, то сказавби: кращої реклами Порошенкові, ніж согодні з уст Янукович у Москві, годі було б і бажати.

      Півтори години вєщав наш останній-легітімний. І я змушений був слухати, адже мені воно по роботі було потрібне. Чесно кажучи, кілька разів ставив на паузу – витримати цей примітивний потік свідомості Януковича було просто неможливо. Досі не маю відповіді на просте запитання: як ми могли цього дебіла обрати за лідера нації?

      Читайте також: Це не допустимо, – Янукович у Росії став на захист Медведчука
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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Публікації Новини України Янукович у Москві Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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