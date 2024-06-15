Вода прорвалася навіть у квартири: Київ після дощу знову затоплює

Удень 15 червня українську столицю знову охопив потоп. Унаслідок негоди підтопило деякі вулиці Києва.

Ще нещодавно в столиці фіксувалася подібна ситуація, і от знову місто потерпає від затоплення. Відповідні відео та фото ширяться мережею, передає 24 Канал.

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Київ затоплює водою

За даними місцевих телеграм-каналів, унаслідок негоди підтопило деякі вулиці столиці. Опади в регіоні очікуються до кінця доби.

Вода затоплює вулиці столиці: дивіться відео

На опублікованих у соцмережах фото і відео можна побачити наслідки негоди. Зокрема, місцями підтопило дороги та підземні переходи. Подекуди вулиці перетворилися на озера та річки.

У Києві внаслідок негоди затоплює вулиці: дивіться відео

Київ охопила потужна злива. На одній із вулиць виник імпровізований фонтан.

У столиці вирує негода: дивіться відео

Повідомляється, що на одній із вулиць міста навіть зірвало частину асфальту. На вулиці взагалі вже утворилася річка, тож плануйте свій маршрут з огляду на цю інформацію.

У Києві затоплює вулиці: дивіться відео

Біля Чернігівської вулиці тим часом уже затоплює зупинки, а в автомобіля на Антоновича від потоку води навіть відірвало бампер.

У столиці автомобілі плавають вулицями: дивіться відео

На Дніпровському узвозі тим часом на проїжджу частину впало велике дерево, дорогу перекрито. Подекуди в столиці ускладнено рух.

У Києві вирує негода: дивіться відео

Водночас біля станції метро Чернігівська також повідомляють про потоп. Автомобілі ледве-ледве пересуваються вулицею.

У Києві ускладнений рух: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що злива також підтопила ТЦ "Проспект" на станції метро "Чернігівська".

У місті підтопило торговельний центр: дивіться відео

Напередодні синоптики попереджали, що у південних, східних і більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду, на південному сході та сході країни великі дощі.

Важливо. За даними поліції Києва, у зв'язку з пошкодженням асфальтного покриття на перехресті вулиць Антоновича та Фізкультури рух транспорту перекритий.

На вказаній ділянці дороги працюють патрульні та спеціальні служби. Обʼїзд транспорту здійснюється вулицею Велика Васильківська.