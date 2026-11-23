БЕКи атакували конвой російських суден, які перевозили бронетехніку до Середземного моря. У результаті операції уражено ролкер ASCALON, а військовий корвет "Меркурій" пішов на дно.

Як повідомляє Exilenova+, ще 15 – 16 жовтня російські вантажні судна ASCALON, LADY D та ANASTASIIA завантажували на військово-морській базі в Калінінградській області значну партію військової техніки.

Що перевозили російські кораблі?

На борт брали бойові машини піхоти, бронеавтомобілі класу MRAP, транспортні засоби забезпечення та вантажівки для перевезення особового складу.

До кінця жовтня судна залишили Балтійськ і вирушили в напрямку Середземного моря. У листопаді Сили оборони України перехопили морський караван противника на маршруті руху.



Аналіз атаки / Exilenova+

Атака морських дронів та втрати флоту

За попередньою інформацією, ролкер ASCALON зазнав ураження внаслідок прямої атаки українських морських безпілотників. Водночас у вантажне судно ANASTASIIA влучити не вдалося.

Найбільшою втратою для окупантів став російський корвет "Меркурій", який супроводжував транспортні судна. Корабель був потоплений під час бойової роботи безекіпажних катерів.

Серія ударів по балтійській логістиці Росії

Морська операція стала продовженням послідовних ударів по військово-транспортних спроможностях противника. Напередодні у водах Фінської затоки горів борт Sparta II, який уразив безпілотний літальний апарат.

Днем раніше під результативний удар українських сил потрапив сам порт у Балтійську Калінінградської області. Сили оборони продемонстрували повну вразливість російських військових перевезень як на суходолі, так і у відкритому морі.