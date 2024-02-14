Це велика перемога, – у НАТО відреагували на удар по "Цезарю Кунікову"
Україна затопила черговий російський корабель у Чорному морі. У Альянсі відреагували на удар по "Цезарю Кунікова".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберга заявив, що значні втрати російського флоту у Чорному морі є великим досягненням та перемогою для українців. Він зазначив, що ще декілька місяців тому мало хто вірив, що таке може бути реальним, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Україна відкрила для себе коридор
Очільник Альянсу привітав Україну з великою перемогою у Чорному морі та зазначив, що їм вдалося завдати значних втрат російському Чорноморському флоту. Він привітав Україну з великим досягнення, адже ми змогли витіснити російський Чорноморський флот і відкрити коридор.
Тепер вони можуть експортувати зерно та інші товари на світовий ринок. Мало хто вірить, що це було можливо ще кілька місяців тому, але зараз фактично експорт зерна з України відбувається навіть без угоди з Росією,
– зазначив Столтенберг.
За його словами, успішні морські операції свідчать про вміння, навички та компетентність українських Збройних Сил. А також це результат їхньої винахідливості та майстерності
Затоплення "Цезаря Кунікова"
- Зранку 14 лютого у тимчасово окупованому Криму ГУР спільно із ЗСУ затопили великий десантний корабель "Цезар Куніков".
- Знищення російського корабля підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що спецоперацію проводили спільно з Головним управлінням розвідки.
- У ГУР розповіли, що черговий російський корабель потопили за допомогою дронів Magura. Там зазначили, що "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Цікаво, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому.