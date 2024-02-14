Це велика перемога, – у НАТО відреагували на удар по "Цезарю Кунікову"

Україна затопила черговий російський корабель у Чорному морі. У Альянсі відреагували на удар по "Цезарю Кунікова".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберга заявив, що значні втрати російського флоту у Чорному морі є великим досягненням та перемогою для українців. Він зазначив, що ще декілька місяців тому мало хто вірив, що таке може бути реальним, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Україна відкрила для себе коридор

Очільник Альянсу привітав Україну з великою перемогою у Чорному морі та зазначив, що їм вдалося завдати значних втрат російському Чорноморському флоту. Він привітав Україну з великим досягнення, адже ми змогли витіснити російський Чорноморський флот і відкрити коридор.

Тепер вони можуть експортувати зерно та інші товари на світовий ринок. Мало хто вірить, що це було можливо ще кілька місяців тому, але зараз фактично експорт зерна з України відбувається навіть без угоди з Росією,

– зазначив Столтенберг.

За його словами, успішні морські операції свідчать про вміння, навички та компетентність українських Збройних Сил. А також це результат їхньої винахідливості та майстерності

Затоплення "Цезаря Кунікова"