Потовкли клітки з курчатами: колона російської техніки зайняла територію пташника на Сумщині
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
У ніч проти 6 березня російські війська ввійшли до села Вільшана на Сумщині. Орки розгромили місцевий пташник.
Орки знищили техніку підприємства та понівечили приміщенні. Крім того, вони потрощили клітки з маленькими курчатами.
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Пташник у Вільшані забезпечував Суми продуктами від початку війни. Однак зараз підприємству й самому потрібна допомога.
Орки розгромили підприємство, розтрощили техніку, зламали ворота, понівечили приміщення. А ще – потрощили клітки з маленькими курчатами,
– заявив Живицький.
Розгромлений пташник на Сумщині / Фото з телеграму Дмитра Живицького
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