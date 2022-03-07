Потовкли клітки з курчатами: колона російської техніки зайняла територію пташника на Сумщині

У ніч проти 6 березня російські війська ввійшли до села Вільшана на Сумщині. Орки розгромили місцевий пташник.

Орки знищили техніку підприємства та понівечили приміщенні. Крім того, вони потрощили клітки з маленькими курчатами.

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Пташник у Вільшані забезпечував Суми продуктами від початку війни. Однак зараз підприємству й самому потрібна допомога.

Орки розгромили підприємство, розтрощили техніку, зламали ворота, понівечили приміщення. А ще – потрощили клітки з маленькими курчатами,

– заявив Живицький.



Розгромлений пташник на Сумщині / Фото з телеграму Дмитра Живицького

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