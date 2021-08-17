Потрапили в грозу з немовлям: у Карпатах врятували сім'ю, яка заблукала в горах
Джерело:ДСНС у Закарпатській області
У Карпатах розшукали родину з немовлям. Сім'я з Києва заблукала у горах, намагаючись втекти від грози.
Служба порятунку 17 серпня о 09:40 отримала повідомлення про те, що в районі гори Великий Верх під час проходження туристичного маршруту заблукали троє осіб. За інформацією ДСНС, подружжя з немовлям вирушило в похід ще напередодні.
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"Ввечері, коли вони перебували на полонині Ряпицька, почала збиратися гроза. Тож туристи вирішили піти в село Гукливий, однак заблукали й потрапили на стару лісосіку", – зазначили у пресслужбі ДСНС.
Кияни переночували у відповідному місці, а вранці 17 серпня зателефонували за номером 101, оскільки в немовляти піднялася температура.
Як вдалося відшукати киян у Карпатах
На місце події одразу вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Нижні Ворота. Туристи надіслали свої GPS-координати, за допомогою яких рятувальникам вдалося їх відшукати.
Сім'ю супроводили до села Гукливий, звідки транспортували до лікувального закладу й передали медичним працівникам лікарні.Зверніть увагу! 14 серпня Україну сколихнула новина – біля Говерли загубився 6-річний хлопчик, його шукали понад пів тисячі осіб. Дитину знайшли живою вже 15 серпня.