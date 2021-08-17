Потрапили в грозу з немовлям: у Карпатах врятували сім'ю, яка заблукала в горах

У Карпатах розшукали родину з немовлям. Сім'я з Києва заблукала у горах, намагаючись втекти від грози.

Служба порятунку 17 серпня о 09:40 отримала повідомлення про те, що в районі гори Великий Верх під час проходження туристичного маршруту заблукали троє осіб. За інформацією ДСНС, подружжя з немовлям вирушило в похід ще напередодні.

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"Ввечері, коли вони перебували на полонині Ряпицька, почала збиратися гроза. Тож туристи вирішили піти в село Гукливий, однак заблукали й потрапили на стару лісосіку", – зазначили у пресслужбі ДСНС.

Кияни переночували у відповідному місці, а вранці 17 серпня зателефонували за номером 101, оскільки в немовляти піднялася температура.

Як вдалося відшукати киян у Карпатах

На місце події одразу вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Нижні Ворота. Туристи надіслали свої GPS-координати, за допомогою яких рятувальникам вдалося їх відшукати.

Сім'ю супроводили до села Гукливий, звідки транспортували до лікувального закладу й передали медичним працівникам лікарні.