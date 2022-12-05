Путін став тягарем: Давидюк припустив, чи доживе глава Кремля до Гааги

Зараз ведеться багато розмов про спеціальний трибунал та лаву підсудних у Гаазі для російських злочинців. Однак, невідомо, чи є, наприклад, у Владіміра Путіна реальні перспективи туди потрапити.

Про це 24 каналу розказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що зараз Путін користується дипломатичним імунітетом як президент країни, яка ще не визнана спонсором тероризму у Сполучених Штатах та ООН.

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Крім того, російський диктатор й далі намагатиметься "петляти" – не виїжджати з Росії або виїжджати лише до тих країн, де його не зможуть затримати. Натомість на G20 чи на засідання ООН він прилетіти, звісно, не зможе, бо буде боятися затримання.

Путіна швидше вб'ють, ніж судитимуть

Однак Давидюк взагалі не вірить, що Путін таки потрапить у Гаагу. На його думку, президента-терориста радше вб'ють, при чому зроблять це свої, адже він вже став тягарем навіть для більшості російських еліт.

Так, ті з них, що готові перестрибнути на нового царя, який буде не менш імперіалістичним, але менш токсичним для них, можуть вирішити, що це реальний вихід – просто ліквідувати Путіна, щоб звинуватити у всьому його, а себе тим самим звільнити від санкцій.

Політолог зауважив, що самому Путіну буде важливо зберегтися – він, ймовірно, захоче прийняти якісь гарантії і поїхати доживати віку на якусь дачу. Але світу буде вже не вигідно зберігати йому життя, оскільки будь-який диктатор, який розв'язав велику війну і безчесно її програв, за замовчування вмирає. Наприклад, Наполеона відправили у заслання на острів Святої Єлени, Гітлер застрелився, а Муссоліні застрелили.

Давидюк припускає, що аналогічна історія може бути з Путіним, і 3 – 4 подібних сценарії у нього вже точно є, хоч і не факт, що хоча б один з них спрацює.

Коли ти програв війну супервелику, суперпафосну, супербравадну, яку ти обіцяв за 2 – 3 дні виграти, ти вже нікому не потрібен – ні чужим, ні своїм. Але не потрібен живим, а мертвим – чому ні?

– підсумував Давидюк.

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