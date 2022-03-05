Потрібна "тиша": влада Київщини готова до евакуації частини населення та доставки гумдопомоги

5 березня 2022 , 12:13
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Джерело:

телеграм Олексія Кулеби

На Київщині обласна та місцева влади готові евакуювати людей та доставити гуманітарну допомогу з найтяжчих напрямків, як тільки оголосять про "режим тиші". Вони роблять усе необхідне для контролю складної ситуації в області.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Окупанти продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви й критичну інфраструктуру.

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За словами Кулеби, наразі на Київщині триває боротьба з диверсійними групами. Водночас майже по усій області є постійні тривоги через можливі авіанальоти. 

Обласна та місцева влади готові провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги з найтяжчих напрямків, як тільки буде оголошено "режим тиші",
– заявив голова ОВА.

Кулеба також розповів, що зараз через дії російських окупантів найнебезпечнішими є кілька напрямків:

  • Житомирська траса;
  • Буча – Ірпінь – Гостомель;
  • Макаров;
  • північ Вишгородського району.

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Автор: Тетяна Кійовська