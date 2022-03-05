Потрібна "тиша": влада Київщини готова до евакуації частини населення та доставки гумдопомоги
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
На Київщині обласна та місцева влади готові евакуювати людей та доставити гуманітарну допомогу з найтяжчих напрямків, як тільки оголосять про "режим тиші". Вони роблять усе необхідне для контролю складної ситуації в області.
Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Окупанти продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви й критичну інфраструктуру.
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За словами Кулеби, наразі на Київщині триває боротьба з диверсійними групами. Водночас майже по усій області є постійні тривоги через можливі авіанальоти.
Обласна та місцева влади готові провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги з найтяжчих напрямків, як тільки буде оголошено "режим тиші",
– заявив голова ОВА.
Кулеба також розповів, що зараз через дії російських окупантів найнебезпечнішими є кілька напрямків:
- Житомирська траса;
- Буча – Ірпінь – Гостомель;
- Макаров;
- північ Вишгородського району.
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