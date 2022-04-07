Потрібні для розмінування і уникнення мародерства: МВС про тижневі комендантські години

Для Гостомеля та навколишніх сіл запровадили комендантську годину, яка триватиме цілий тиждень. Це є необхідністю, адеж в населених пунктах, попри їх звільнення, досі дуже небезпечно.

Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко. Тривала комендантська година вводиться у цілій низці населених пунктів Бучанського району, точний перелік – на сайті Київської військової адміністрації.

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Є 2 причини для такої тривалої комендантської години

Є 2 головні причини для тривалої комендантської години. Перша – це розмінування, друга – це уникнення мародерства, адже мародери справді з'являються на цих територіях,

– пояснив Денисенко.

Радник голови МВС зауважив, що сама поліція б не справилась. Тут працюють тероборонці, представники місцевої адміністрації та жителі, які не покидали міста.

У регіоні посилена перевірка всіх автомобілів

Денисенко також повідомив, що у регіоні посилено перевіряють усі автомобілі. Мовиться передусім про той транспорт, який виїжджає з населених пунктів. Адже раніше були такі випадки, що зупиняли автівки з награбованим.

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