Чи потрібний Україні ізраїльський "Залізний Купол"

У Росії, як і раніше, багато ракет. А в Україні війна буде триватиме доки існує Росія. Небо нам не "закрили", тож розраховувати можемо лише на себе. Все більше з'явилося розмов про українській "Залізній Купол" за аналогією з Ізраїлем. Але чи це рішення ля України? (Спойлер – ні).

Що таке ізраїльський "Залізний Купол"

Це насамперед бренд. Iron Dome – всепогодна система ППО, яка захищає населення та важливі об'єкти та може бути стратегічно розміщена для зменшення побічної шкоди.

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Система призначена для перехоплення та знищення: ракет малої дальності та артилерійських снарядів, випущених з відстані від 4 км до 70 км та траєкторія яких призведе їх до населеного пункту Ізраїлю.

Iron Dome виявляє, аналізує та перехоплює ряд вхідних загроз, включаючи C-RAM, високоточні керовані ракети, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та повітряно-реактивні загрози.

На даний момент система перехопила понад 2500 цілей, що наближаються, з ймовірністю успіху понад 90%.

Ефективне ППО – запорука спокійного життя поруч з небезпечними сусідами

Збивають лише те, що становить небезпеку життю ізраїльтян чи загрозу стратегічним об'єктам. Економлять свої ракети.

Iron Dome складається з трьох основних елементів:

радара виявлення та супроводу,

системи бойового управління та

управління озброєнням (BMC) та ракетно-пускової установки (MFU).

З моменту введення в експлуатацію в 2011 Ізраїль розгорнув по всій країні 10 батарей, кожна з яких має від трьох до чотирьох пускових установок, здатних запустити 20 ракет-перехоплювачів.

Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів, а площа України – 603 548 квадратних кілометрів.

"Залізний Купол" в Україні можна застосувати максимум на 80 кілометрах від лінії розмежування або кордону з Росією, Білоруссю або Кримом.

Для Маріуполя Залізний купол підходить, тому що він захищатиме від ударів "Граду", "Урагану".

Ракети-перехоплювачі "Залізного бані" коштують близько 50 тисяч доларів кожна.

У разі повномасштабного конфлікту потрібно буде використовувати сотні таких ракет протягом декількох днів.

Хто фінансував

З 2011 по 2021 рік США вклали загалом 1,6 мільярда доларів у проєкт і ще 1 мільярд доларів було схвалено Конгресом США у 2022 році.

При цьому американська оборонна компанія Raytheon є партнером Rafael у виробництві частин підсистеми Iron Dome, які виробляються у 15 штатах США.

Що цікаво. Армія Сполучених Штатів ухвалила рішення не купувати ізраїльський "Залізний купол" після проведення перших внутрішніх випробувань.

Підсумки

Що б підсумувати, можна зробити такі висновки:

Система Залізний Купол – ефективна, але має відносно малий радіус дії.

Система ефективна локально для захисту населених пунктів чи стратегічних об'єктів, але не великих територій.

Важливу роль її появі відіграли США, які й профінансували розробку та брали участь своїми компаніями у створенні системи.

По суті, сьогодні навколо Києва та інших важливих міст вже працює система ППО, яка можна порівняти з можливостями ізраїльського "Залізного Купола".

Для ракет з великою дальністю (наприклад, "Іскандер" має дальність 500 кілометрів) "Залізний купол" вже не підходить.

У тому ж сам Ізраїлі вже розгорнуто систему "Стріла-2", спрямовану проти балістичних ракет далекого радіусу дії, таких як іранська ракета "Шахаб".

Система "Стріла-3", що знаходиться на стадії створення, збільшить радіус дії протиракетного захисту вчетверо.

Що потрібно Україні

Україні потрібні набагато потужніші системи, що мають кілька ешелонів.

ППО повинна включати системи проти ракет малої дальності, середньої та великої, оскільки Росія має в арсеналі всі ці ракети.

Сьогодні в Україні розташовано приблизно 10 зенітно-ракетних формувань. На їхньому озброєнні є до 50 зенітно-ракетних комплексів, сотні ракет різної дальності.

Зенітно-ракетні комплекси "С-200" з радіусом ураження до 250 кілометрів створюють зони, що перекриваються між собою, і повністю захищають землі України.

За таким же принципом розташовані бази літаків-винищувачів. Їхня зона дії становить кілька сотень кілометрів і покриває всю територію держави.

Окремі міста, промислові та стратегічні об'єкти додатково охороняють зенітно-ракетні комплекси меншого радіусу дії – "Бук", "Оса", "С-300", оновлений зенітний гарматно-ракетний комплекс "Тунгуска".

До того ж, США та їхні союзники по НАТО вже направляють Україні кілька систем зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні.

За словами високопосадовця США, ці додаткові системи включають радянські SA-8, SA-10, SA-12 та мобільні ЗРК SA-14.

Що може зробити наш ВПК?

Ми можемо розробляти, виробляти ракети різної дальності та складності.

Сьогодні виробляється і ефективно використовується комплекс "Вільха" малої дальності.

Ракетний комплекс "Вільха", операційною дальністю 100 кілометрів, було виготовлено понад 50 одиниць. Також розроблено комплекс "Вільха-М" дальністю дії до 130 кілометрів. Але це не ППО.

Для створення власної системи ППО був би добрий привід для кооперації між Україною та США на прикладі Ізраїлю.

Ми, на жаль, не маємо всіх необхідних технологій, зокрема, елементної бази. Але ми ідеально підходимо для розробки та тестування нових систем. Ідеальний win-win. Так що, попереду нам створення свого якщо не "Залізного Куполу", то "Європейського Бастіону".

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