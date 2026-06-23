Чи потрібно обов'язково проходити ВЛК для бронювання: юрист дав пояснення

Працівники критично важливих підприємств можуть бути заброньовані від мобілізації. Для цього їм не обов'язково проходити ВЛК.

Про це повідомили фахівці порталу "Юристи.UA".

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Чи впливає відсутність ВЛК на бронювання?

Вони пояснили, чи непроходження військово-лікарської комісії наразі не впливає на можливість отримати бронювання.

Під час оформлення через електронні сервіси система перевіряє, чи офіційно працевлаштована людина та чи внесена вона до реєстру військовозобов'язаних. Дані про проходження медичної комісії при цьому не враховуються.

Водночас юристи наголошують, що окремі роботодавці можуть вимагати проходження ВЛК відповідно до внутрішніх правил підприємства. Тому працівникам радять оцінювати кожну ситуацію індивідуально та самостійно вирішувати, чи проходити медичний огляд.

Кому потрібно пройти ВЛК?

У Житомирському ТЦК та СП нагадують, що проходження ВЛК є обов'язковим для певних категорій громадян.

Зокрема, це стосується:

тих, хто отримав повістку або офіційне направлення на медогляд від ТЦК;

осіб, яких раніше визнавали обмежено придатними і які після змін у законодавстві ще не проходили повторну комісію.

ВЛК також обов'язково проходять ті, хто планує служити за контрактом, і військовослужбовці, якщо потрібно повторно оцінити стан здоров'я (наприклад, після поранення або хвороби).

Окремі правила діють для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою: після завершення навчання вони повинні стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію протягом 60 днів та отримати військово-облікові документи.

Раніше ми писали про те, що інколи військовозобов'язаним, які мають чинну відстрочку або бронювання, приходять повістки на медогляд. Юристи пояснюють, що причина – у суперечностях у законодавстві: одні норми дозволяють виклики до ТЦК для уточнення даних, інші забороняють направляти на ВЛК людей з відстрочкою.

Бронювання не звільняє повністю від контакту з ТЦК – людину можуть викликати для перевірки даних, але мобілізувати її не можуть.

Якщо приходить повістка на ВЛК, її можна оскаржити, у тому числі через роботодавця. Водночас ігнорувати виклик небезпечно – це може створити додаткові проблеми з обліком або бронюванням.