У Київській області, поблизу села Світанок 10 вересня трапилася ДТП за участі трьох автомобілів та мотоцикла. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще двоє отримали травми.

Як сталася аварія

ДТП сталась на автодорозі Бориспіль – Дніпро, біля села Світанок Переяслав-Хмельницького району, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Читайте також Смертельна ДТП у Тернополі: водій маршрутки збив чоловіка на моноколесі – відео

За попередньою інформацією, водій авто KIA, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з авто Mazda. Після цього зіштовхнувся з легковиком "ВАЗ", у який також в’їхав водій мотоцикла.

Є жертви та постраждалі

Від отриманих травм на місці аварії загинули 40-річний водій мотоцикла та 69-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ".

Постраждав 71-річний "ВАЗ", а також водій KIA. Їх госпіталізували до лікарні з численними травмами.

Що кажуть правоохоронці

Вони встановлюють всі обставини ДТП. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Зверніть увагу Моторошна автотроща на Запоріжжі: є загиблі та поранені – фото



Жахлива ДТП на Київщині: є жертви та постраждалі / Фото Нацполіції

Аварія сталася біля села Світанок на Київщині: дивіться карту