У Франції +40, у Португалїі +47: Європа далі потерпає від аномальної спеки та лісових пожеж

У кількох країнах Європи спостерігають аномальну спеку та безліч лісових пожеж. Наприклад, у Португалії температура повітря сягнула 47 градусів тепла.

Пожежі в Іспанії, Португалії та Греції змусили тисячі людей тікати. В Іспанії та Португалії за останні дні через спеку померли понад 1000 людей.

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Франція

За даними експертів, Західній Франції загрожує "тепловий апокаліпсис", оскільки екстремальні температури продовжують вражати більшу частину Європи. Температура може досягти рекордного рівня в 15 регіонах південного заходу.

Від лісових пожеж у Франції останнім часом втекти понад 24 000 людей. Особливо сильно постраждав департамент Жиронда. Там пожежі вже знищили понад 14 тисяч гектарів.

Хвиля спеки також торкнулася інших регіонів Франції. У місті Брест температура досягла 40 градусів, що набагато вище за звичний середній показник у липні.

Іспанія

У Саморі точиться пожежа ще з вихідних. У гірському масиві Сьєрра-де-ла-Кулебра знайшли тіло пастуха. Це друга жертва пожежі в Заморі після того, як у неділю загинув 62-річний пожежник.

Пожежі також спалахнули в Кастилії і Леоні, Галісії, Андалусії та Естремадурі.

Очевидно, що зміна клімату вбиває. Це вбиває людей, вбиває нашу екосистему, біорізноманіття,

– заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Португалія

14 липня температура в Португалії досягла 47 градусів тепла. Це є рекордом липня. Через це одна третина материка залишається під надзвичайним ризиком пожежі.

Станом на зараз із країни евакуювали вже сотні людей. Влада Греції намагається уникнути повторення трагедії у 2017 році, коли 66 людей загинули під час пожеж.

Рекордні температури також очікуються в деяких районах Британії. Там вперше в історії оголосили червоне попередження про сильну спеку.

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