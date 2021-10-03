Потужна пожежа у Римі ледь не зруйнувала міст XIX століття: вражаючі фото

На півдні Риму вночі 2 жовтня спалахнула потужна пожежа. Вона ледь не зруйнувала "Залізний Міст", зведений ше у XIX столітті.

Рятувальники кілька годин боролися з вогнем, аби приборкати полум'я. На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок пожежі немає.

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Під час пожежі обвалилася ділянка моста завдовжки приблизно 7 метрів. Основна частина вистояла, проте деформувалася через високі температури. Деякі конструкції мосту падали у річку Тібр.

Причини виникнення пожежі

Причини пожежі поки не встановлені, однак правоохоронці розглядають всі версії. Відомо, що загоряння спочатку виникло в будівлях, розташованих під спорудою. Не виключають, що могло загорітися сміття.

ЗМІ повідомляють, що під мостом нерідко збираються безпритульні. Там також перебували газові балони, які вони використовували для опалення та які могли вибухнути, коли почалася пожежа. Потім полум'я швидко перекинулося на конструкцію мосту, оскільки через нього також проходять газові труби та електричні дроти.

Що відомо про міст у Римі

Офіційна назва моста – Ponte dell'Industria (Міст промисловості, індустріальний міст). Його побудувала бельгійська компанія. Основні роботи провели в Англії, після чого міст по частинах привезли в Італію і зібрали в Римі.

Зведений в 1862 – 1863 роках "Залізний Міст" з'єднує райони Марконі та Остіенсе на півдні італійської столиці. Наразі міст закритий і невідомо, коли він знову почне функціонувати.

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Який вигляд має міст після пожежі / Фото DIP, Vigili del Fuoco