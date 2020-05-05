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      Потужна злива у Харкові: затопило ринок "Барабашово" – фото, відео

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      Сильна злива у Харкові 5 травня 2020: фото, відео
      Потужна злива у Харкові / newsroom.kh.ua

      У Харкові 5 травня пройшла потужна злива. Через сильний дощ затопило вулиці та будинки. Особливо постраждав район Салтівка та ринок "Барабашово".

      Через затоплені вулиці автомобілі ледь пересуваються по дорозі. Це помітно з фото місцевих мешканців. Їх оприлюднили на Newsroom.

      Зверніть увагу Прогноз погоди на 6 травня: всю Україну поливатимуть дощі та грози, а у Карпатах можливий сніг

      Внаслідок потужних злив у Харкові особливо дісталося району Салтівка. Деякі автівки тут до рівня капота плавали у воді. Крім того, затопило й будинки.

      сильна злива у харкові
      У Харкові пройшла сильна злива, затопило вулиці / Фото Newsroom

      авто плавають
      Деякі автомобілі по капот у воді / Фото Newsroom

      Також постраждав ринок "Барабашово". Адміністрація заявляє, що зливова каналізація працює. Однак в одній з низин торговельний центр межує з приватним сектором, який відводить воду. Тому на території ринку трапився майже потоп.
      Торговельні об’єкти не постраждали.

      Ринок "Барабашово" у Харкові затопило: дивіться відео

      Важливо! У Харкові на 6 травня теж обіцяють дощову погоду. Температура коливатиметься в межах від 14 до 18 градусів.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Новини Харкова
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