Потужна злива у Харкові: затопило ринок "Барабашово" – фото, відео

У Харкові 5 травня пройшла потужна злива. Через сильний дощ затопило вулиці та будинки. Особливо постраждав район Салтівка та ринок "Барабашово".

Через затоплені вулиці автомобілі ледь пересуваються по дорозі. Це помітно з фото місцевих мешканців. Їх оприлюднили на Newsroom.

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Внаслідок потужних злив у Харкові особливо дісталося району Салтівка. Деякі автівки тут до рівня капота плавали у воді. Крім того, затопило й будинки.



У Харкові пройшла сильна злива, затопило вулиці / Фото Newsroom



Деякі автомобілі по капот у воді / Фото Newsroom

Також постраждав ринок "Барабашово". Адміністрація заявляє, що зливова каналізація працює. Однак в одній з низин торговельний центр межує з приватним сектором, який відводить воду. Тому на території ринку трапився майже потоп.

Торговельні об’єкти не постраждали.

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