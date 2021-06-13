Прикордонні відділи на колесах: потужні автотепловізори їздять вздовж кордону на Волині

Автотепловізор – як пересувний офіс. Бачить на кілька кілометрів, розпізнає обличчя за 500 метрів і може 3 доби працювати автономно. Уже 3 сучасні прикордонні відділи на колесах їздять уздовж кордону України з Польщею на Волині.

Такий автомобіль має 12,5 тонн, повний привід, бак для пального на 300 літрів. Torsus спеціально передбачили для прикордонних доріг. Колір хакі маскує транспортний засіб у лісі, а налаштувати тепловізійний комплекс вдається за 20 хвилин.

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Автотепловізор оснащений 4 потужними камерами

Автомобіль оснащений чотирма камерами. Одна з них відстежує територію на підступах до нього, інша, тепловізійна, бачить людей навіть тоді, коли на зображенні кольорових моніторів порушники зливаються з місцевістю.

Прикордонники розповіли, завдяки спеціальному обладнанню людина визначається за 300 метрів, техніка – до 3 кілометрів.

Якщо порушників важко бачити між деревами, то їх добре видно згори. Синхронне застосування квадрокоптерів і тепловізорів дозволяє тримати порушників у полі зору, де б вони не були.



Автотепловізор у Луцькому прикордонному загоні / Скриншот з відео 24 каналу

Водій теж може бачити дорогу через тепловізійну камеру. Зокрема вночі, коли потрібно їхати без увімкнених фар. В одну зміну в автотепловізорі можуть нести службу щонайменше 6 людей. Крім цього, є купе для відпочинку.

У Прикордонній службі зауважили, також в автомобілі є:

шафа для зберігання речей;

мікрохвильова піч;

електричний чайник.

За словами прикордонників кажуть, нове оснащення – це черговий крок у рамках реформування та переозброєння ДПСУ за стандартами ЄС та НАТО. Крім автотепловізорів, Луцький прикордонний загін згідно з міжнародною програмою отримав понад 140 радіостанцій і 7 безпілотних авіаційних комплексів.