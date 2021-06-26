Потужні опади розмили дорогу на Івано-Франківщині: як регіони оговтуються після негоди

Потужні зливи та град, які вирували у західних регіонах України, наробили чимало лиха. Рятувальники заявили, що понад 800 населених пунктів у 9 областях залишилися без світла, а на Прикарпатті розмило дорогу.

Від негоди постраждала дорога місцевого значення Ільці – Буркут. Також через підняття рівня води у річці Чорний Черемош зруйновані 2 пішохідних містки.

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Наслідки негоди на Прикарпатті

Як повідомили рятувальники, великі опади спричинили підвищення рівня води у річці Чорний Черемош. Вона зруйнувала пішохідні містки, тому перехід через річку здійснюється через об'їзні шляхи.

Через розмиття дороги ускладнений проїзд легковим транспортом на дорозі місцевого значення між селами Бистрець та Шибене.

Рівень води в річці поступово знижується, опади припинились. Жертв та постраждалих немає. Для прибирання повалених дерев від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 одиниці техніки. Роботи завершено,

– інформують у ДСНС.

Сотні населених пунктів без електрики

Внаслідок негоди без електропостачання залишилися 811 населених пунктів у 9 областях. Так, без світла залишилося:

340 населених пунктів на Рівненщині;

209 – на Львівщині;

101 – на Житомирщині;

78 – на Хмельниччині;

28 – на Київщині;

22 – на Закарпатті;

19 – на Чернігівщині;

8 – на Тернопільщині;

6 – на Буковині.

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Чи не найбільше постраждав Львів

25 червня Львів та область опинилися в полоні негоди. Внаслідок сильної негоди підтопили:

11 житлових будинків,

23 присадибні ділянки,

1 підземна стоянка,

3 підвали,

1 підземний перехід,

частково пошкоджено 12 дахів.

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Не минулося без жертв

Ввечері 25 червня у Львові від падіння дерева травми отримала 1 особа. А на Рівненщині травмувалися 2 людини. Одна – від удару блискавки, інша – внаслідок падіння шиферу, обох госпіталізовано до лікарні.