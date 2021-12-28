Сніг, штормовий вітер й хуртовини: в Україну зайшов потужний циклон

Активний циклон зайшов на територію України 28 грудня. Синоптики й рятувальники попередили, що це призведе до ускладнення погодних умов.

Синоптикиня Наталки Діденко повідомила, що циклон вже торкнувся України, після опівночі 28 грудня. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.

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Де 28 грудня вируватиме негода

Діденко уточнила, що снігопади накрили захід, південний захід й частково – центр. Натомість у південних областях – падають мокрий сніг та дощ. Зона снігопадів рухається у північно-східному напрямку.

Головну порцію негоди візьмуть на себе центральні області України – сильні снігопади, хуртовини,

– наголосила вона.

Крім цього, українська синоптикиня також зазначила, що снігопади не оминуть й столицю. Втім, негода, спричинена циклоном, 28 грудня найбільше зачепить саме центр, південь та схід.

Під цим дописом у фейсбуці пишуть, що міста справді засипає снігом. Мешканці Коломиї зазначили, що у ніч проти вівторка там випало до 10 сантиметрів снігу. А користувачі з Ладижина, що у Вінницькій області, кажуть про 20 сантиметрів.

Рятувальники застерегли українців

У ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру, попередили, що негода може спричинити порушення руху транспорту. Застерегли також й про те, що населені пункти можуть залишитись без світла.

Синоптики прогнозували, що вночі опади накриють південні регіони, а також Вінницьку, Хмельницьку та Чернівецьку області. Натомість вдень погіршення погоди варто очікувати у центрі та на сході.

Крім цього, у південній частині країни, а також у центральних областях вдень 28 грудня варто очікувати мокрого снігу, дощу й ожеледі.

Усюди, окрім західних та північних областей, пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Прогнозують хуртовини й снігові замети, а на дорогах – ожеледицю. Мовиться про I рівень небезпечності.

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Повний текст допису Наталі Діденко у фейсбуці:

Циклон вже торкнувся України. Сніг йде на заході, південному заході, частково у центральних областях. На півдні - мокрий сніг та дощ. Зона снігопадів рухається у північно-східному напрямку. Головну порцію негоди приймуть на себе центральні області України - сильні снігопади, хуртовини! Київ також зачепить снігом, але основні регіони циклонічної негоди протягом вівторка, 28 грудня - Центр, Південь, Схід України. Стежимо далі за циклоном.