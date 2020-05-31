Харків 31 травня накрили потужні зливи та град. Негода вирувала приблизно з 10:00 та триватиме щонайменше до 18:00.

Також зливи супроводжували грози. Про це повідомили на сайті "Город Х".

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Синоптики прогнозують, що негода у Харкові триватиме до вечора 31 травня.

"Вода з неба лилася стіною. Дощ супроводжувався грозою і градом",

– мовиться у повідомленні.

Користувачі у соцмережах публікують відео, на яких видно як вулиці міста просто тонуть у воді. Через брудні зливи вода не стікає у каналізацію.

Декілька магазинів Харкова постраждали від негоди. Так, у торговому центрі "Караван" працівники збирають воду. Там виникли проблеми з дахом і затопило коридори. Та ж ситуація і в "Епіцентрі", де утворився імпровізований водоспад.

Негода в Україні: головне

31 травня в Україні буде прохолодно та дощитиме. Така погода пояснюється тим, що на території нашої країни продовжує вирувати циклон Ізольда.

Так, дощі різної інтенсивності пройдуть у більшості областей України.

Значно прохолодніше буде на Заході України, однак Схід потерпає від гроз.

Вулиці міста тонуть у воді: дивіться відео

Через брудні зливи вода не стікає у каналізацію: дивіться відео

Негода у Харкові: дивіться відео

"Водоспад" у харківському "Епіцентрі": дивіться відео