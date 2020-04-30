Потужні навчання резервістів ЗСУ за стандартами НАТО: видовищні фото та відео

Донедавна служба в резерві більше походила на туристичний табір з посиленою військовою підготовкою. Проте з початком бойових дій на Сході України питання формування мобілізаційного резерву в ЗСУ стало дуже гостро. Як і більшість процедур, військові вирішили впроваджувати цей важливий елемент діяяльності війська також за стандартами країн НАТО.

Військовий резерв – це своєрідна подушка безпеки для Збройних Сил армій країн Альянсу. Резервісти мають бути готовими у разі необхідності посилити регулярні війська. Аби діяти ефективно вони навчаються та тренуються на рівні із професійними військовими. Україна кардинально змінила структуру резерву наших військ, і тепер українські резервісти готуються за кращими зразками провідних армій світу. Детальніше про це – в програмі "Фактору безпеки" на 24 каналі.

До теми Як впроваджуються стандарти НАТО в Нацгвардії України: приголомшливі фото та відео

Службу у військовому резерві в ЗСУ запровадили ще 2006 року. Добровольці укладали контракти з командирами військових частин, проходили підготовку під час практичних навчань та тренувань у складі штатних підрозділів. Однак лише після анексії Криму та російської агресії на сході України, наша держава почала формувати цілісну структуру військового резерву.

Нині військовий резерв України має два компоненти:

Найбоєздатніший – оперативний. Це – учасники бойових дій на сході України і солдати-строковики. За потреби їх призиватимуть у бойові частини. Інший – мобілізаційний – утворюють офіцери запасу. Зокрема, випускники військових кафедр цивільних ВИШів. Вони комплектують частини стратегічного резерву. Залучати їх до бойових дій можна тільки добровільно.

Як проходять навчання резервістів

Наприклад, на Яворівському полігоні, що на Львівщині, бойове злагодження проходять майже півтори сотні професійних військових і цивільних. Деякі з учасників ще донедавна працювали зовсім в інших сферах і взагалі не вміли тримати зброю в руках. Тепер – впевнено стріляють по мішенях.

"Тут зібралися добровольці. Всі мотивовані, прагнуть вчитися і захищати Україну", – наголосив резервіст Андрій Півторак, який до навчань працював у компанії одного з мобільних операторів

У програмі двотижневих навчань резервістів практичний курс

тактики,

медичної допомоги,

військової топографії,

вогневої підготовки.

Тренування відбуваються за стандартами НАТО. Після завершення бойової підготовки усі учасники складатимуть комплексний іспит і отримають сертифікати. Це дасть їм змогу у майбутньому в разі потреби стати до лав війська.

У програмі навчань – все, що може знадобитися в реальному бою / Скриншоти

Опанувати необхідні навички ведення бою резервістам допомагають інструктори. Головне – надати якомога більше інформації у короткий термін. Третина резервістів вже не з чуток знають, що таке війна – загартовані в боях на Донбасі.

"Ми намагаємося залучати військових, які мають певний досвід, щоб вони мали змогу дізнатися щось нове для себе. А ті, хто не служив у ЗСУ, здобувають тут базовий рівень підготовки", – розповів начальник центру підвищення кваліфікації Національної академії сухопутних військ України імені П. Сагайдачного Валерій Супріган.

Інструктори – досвідчені військові, переважно загартовані в боях на Донбасі / Скриншоти

Про навчання резервістів у Шотландії та Естонії, а також про те як в НАТО допомагають медикам у боротьбі з COVID-19 – дивіться у відео програми.