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      Потужні зливи знову затопили Одесу: фото та відео

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      Одесу знову затоплює через потужні зливи
      Одесу знову затоплює через потужні зливи / Фото Марія Бурмаки з Фейсбуку

      В Одеській області знову почалися сильні зливи з грозами і шквалами. Зокрема, вже почало затоплювати Балківську вулицю, рух там ускладнений – також не ходять трамваї №15 і 22

      А на трасі Одеса – Київ машини з'їжджають на узбіччя, передає "Думская".

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      На деяких вулицях у місті дерева впали на контактну мережу, тому призупинили рух трамваїв №5, №28, та № 10. 

      Зливи знову затоплюють Одесу: фото "Думская"


      Натомість синоптики застерігають, що дощ може добратися і до Києва та на Захід.

      Зазначимо, що безперервний потужний дощ в Одесі 4 серпня став результатом того, що в місті за 2 дні випала двомісячна норма опадів. Окрім того, місто потопало у зливових стоках. Дощові потоки рознесли по вулицях міста гори сміття, бруду і каменів, а на півдні Одеської області селевий потік вбив людину.

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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