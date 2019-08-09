Потужні зливи знову затопили Одесу: фото та відео

В Одеській області знову почалися сильні зливи з грозами і шквалами. Зокрема, вже почало затоплювати Балківську вулицю, рух там ускладнений – також не ходять трамваї №15 і 22

А на трасі Одеса – Київ машини з'їжджають на узбіччя, передає "Думская".

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На деяких вулицях у місті дерева впали на контактну мережу, тому призупинили рух трамваїв №5, №28, та № 10.

Зливи знову затоплюють Одесу: фото "Думская"



Натомість синоптики застерігають, що дощ може добратися і до Києва та на Захід.

Зазначимо, що безперервний потужний дощ в Одесі 4 серпня став результатом того, що в місті за 2 дні випала двомісячна норма опадів. Окрім того, місто потопало у зливових стоках. Дощові потоки рознесли по вулицях міста гори сміття, бруду і каменів, а на півдні Одеської області селевий потік вбив людину.