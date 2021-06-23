Потужний буревій пройшов Польщею: дахи зірвало, а вулиці затопило

Польщу 22 червня накрила потужна негода – лив дощ, падав град, місцями фіксували буревії. Зливи призвели до масових затоплень, а сильний вітер позривав дахи та поламав дерева.

Негода розпочалася у Польщі після обіду 22 червня. Відтоді рятувальники отримали тисячі заявок.

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Надзвичайними виїжджали на виклики понад 2 600 разів:

у Великопольському воєводстві – 1 300 разів,

у Малопольському воєводстві – 500,

у Мазовецькому – понад 300,

у Лодзінському – 140.

Вони здебільшого відкачували воду та ліквідовували повалені дерева і гілки.

Через штормовий фронт, що проходив над Польщею, без світла ввечері було понад 23 тисяч людей.

Наслідки стихії у регіонах

Град пройшов над центральною частиною Малопольщі. Тільки в Кракові повідомляється про майже 350 втручань рятувальників.

За інформацією Малопольської пожежної охорони, більшість заходів, пов'язаних з ліквідацію негоди, стосувалися столиці регіону. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

У Кракові сильна буря спричинила труднощі у міській комунікації. Затоплені колії призвели до зупинки руху трамваїв, проїзд деякими вулицями заблокували повалені дерева.

Негода у Кракові: дивіться відео

Наслідки бурі у Кракові: відео

Також буря завдала лиха Мазовецькому воєводству. Там вітер зірвав 4 дахи та пошкодив ще 18.

Також буря завдала лиха Мазовецькому воєводству. Там вітер зірвав 4 дахи та пошкодив ще 18. Сильний буревій пройшов і над Познанню. Протягом кількох годин місто стояло у заторах через великі ділянки, затоплені дощем.

Наслідки бурі у Познані: Фото РАР, Tomasz Burzynski, MaNaMarzena